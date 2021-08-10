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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 لمتابعة المباريات مباشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 والقنوات الناقلة رسميًا للمباريات لمُتابعة الدوري السعودي حيث يهتم الكثير من مُتابعي كرة القدم اليوم عن الأسعار الخاصة بالاشتراك لـ مشاهدة المباريات مباشرةً، ومع بداية الدوري السعودي بعد يومين، تحديدًا 12 أغسطس وموعد أول مباريات الدوري بين الاتحاد والفيحاء، يُمكنك معرفة سعر اشتراك الدوري السعودي هذا العام عبر التقرير الرياضي هنا.
سعر اشتراك الدوري السعودي 1443
يتمثل سعر الاشتراك لمتابعة الدوري السعودي في تفعيل القنوات الناقلة للدوري، علمًا بأن قنوات ssc الرياضية السعودية تقدم جميع المباريات بأعلى تقنية مجانًا، كل ما عليك فعله هو إضافة تردد scc الفضائي لديك، وتعرفنا أيضًا على طريقة الاشتراك في الدوري السعودي.
أما إذا كُنت تريد متابعة الدوري عبر اشتراك شاهد الدوري السعودي ، فالمنصة توفر إمكانية متابعة وإعادة المباريات بالأسعار الآتية:
- منصة شاهد vip للمتابعة الرياضية مقابل 74.99 ريال سعودي.
- شراء جهاز gobx الذي يوفر متابعة عالية الجودة hd بسعر 74.99 ريال سعودي، مع العلم بأن في حال توفر الجهاز يُمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي مجانًا.
- الباقة الرياضية في منصة شاهد hd تأتي بمقاب 57.99 ريال سعودي.
يُرجى العلم بأن التسجيل في أول مرة في شاهد يُتيح إمكانية إضافة الباقات الرياضية مجانًا حتى يوم 5 سبتمبر 2021.
تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي
بدلًا من البحث عن اشتراك ssc عبر شركة الرياضة السعودية يُمكنك بسهولة إضافة تردد قنوات scc والمتابعة مجانًا كما يلي:
تردد قناة scc نايل سات
- التردد:12523.
- الاستقطاب: عمودي.
- معامل التصحيح: 3/4.
- معدل الترميز 27500.
تردد قناة scc عربسات
- التردد: 11747.
- الإستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
يُمكنك أيضًا متابعة الدوري السعودي على القناة السعودية الرياضية الأولى ksa sports 1 HD/ Saudi sport 1 على التردد التالي:
- تردد: 12284.
- الاستقطاب: عمودي-v.
- القمر: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
ويوجد باقة متنوعة من القنوات المميزة التي تنقل على مدار الساعة الدوري السعودي بدون الحاجة إلى رسيفر الدوري السعودي المعروف، وبذلك تعرفنا على كافة التفاصيل حول سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 يُرجى إضافة الترددات أو الاشتراك عبر شاهد لبدء متابعة المباريات من يوم الخميس بداية الدوري السعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر اشتراك الدوري السعودي 1443 لمتابعة المباريات مباشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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