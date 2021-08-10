نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وفياريال القادمة في نهائي السوبر الاوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تشيلسي وفياريال القادمة في نهائي السوبر الاوروبي تعتبر من أقوى المباريات التي ينتظرها عشاق الكورة، وبعد أن قدم تشيلسي في النسخة الماضية العديد من التقدم والآداء الرائع، ويرغب في الاستمرار بالتميز والمستوى الأحترافي في اللعب الذي كان عليه، وبالنسبة إلى نادي فياريال فإنه يسعى إلى تقديم الأفضل حتى يمكنه الوصول إلى الفوز، وحتى يتم تتويجه باللقب؛ لهذا السبب فإننا سوف نشاهد مباراة قوية وممتعة بالنسبة إلى عشاق كورة القدم.

موعد مباراة تشيلسي وفياريال القادمة في نهائي السوبر الاوروبي

إن موعد المباراة سوف يكون في يوم الأربع الموافق 11/8/2021 ، وسوف يتم لعب المباراة على استاد وينسور بارك، وبالنسبة إلى المواعيد التي سوف يتم طرح المباراة بها بدقة ما يلي:

السعودية: الساعة 10:00 مساء.

مصر: الساعة 9:00 مساء.

فلسطين: الساعة 10:00 مساء.

الأردن: 10:00 مساء.

الإمارات: الساعة 10:00 مساء.

المغرب: الساعة 8:00 مساء.

تونس: الساعة 8:00 مساء.

الجزائر: الساعة 8:00 مساء.

ليبيا: الساعة 9:00 مساء.

اليمن: الساعة 10:00 مساء.

العراق: الساعة 10:00 مساء.

لبنان: الساعة 10:00 مساء.

سوريا: الساعة 10:00 مساء.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفياريال

لقد زادت نسبة البحث على القنوات النقالة إلى المباراة حتى يستمتع عشاق كرة القدم بمشاهدة القناة على بي إن سبورت بريميوم.

حيث أن قناة بي إن سبورت قد حازت على كأس السوبر والأوروبي لتقوم بعرض جميع المباريات التي يتم طرحها.

وسوف يتم التعليق على المباراة من قبل المعلق التونسي عصام الشوالي الذي سوف يعلق على المباراة بالكامل من بدايتها إلى نهايتها.

مباراة تشيلي وفياريال

لقد تمكن فريق تشيلي الوصول إلى النهائي الأوروبي وكان ذلك بعد أن تمكن من الفوز على فريق مانشتر سيتي.

ولقد كانت من المباريات القوية في نهائي دوري أبطال أوروبا السابق.

وتمكن من الصعود لنهائي السوبر ولهذا سوف يقوم بمواجهة فريق فياريال.

والمباراة سوف تكون قوية؛ لهذا السبب قد زادت نسبة البحث عن المباراة وعن موعد عرضها.

ختامًا لقد عرضنا لكم موعد طرح مباراة تشيلسي وفياريال والقنوات الناقلة لها، وغيرها من المعلومات الخاصة بالمباراة مثل النادي الذي يتم اللعب به والمعلق، وهذه القناة سوف تكون من أقوى المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم.