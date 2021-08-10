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محمد سياف - ابو ظبي - رسمياً انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، وصل نجم كرة القدم العالمية ليو ميسي إلى فرنسا اليوم لكي يتمم انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان وساعات قليلة وسوف يعلن الخبر بشكل رسمي، وكان من المفترض أن يسافر ليو أمس ويوقع العقود اليوم إلاّ أن هذا الخطوة تأجلت إلى اليوم، وهذا بعدما أثير كثير من اللغط حول انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

هذا وقد انتهت مسيرة ميسي في برشلونة والتي دامت أكثر من 20 عاماً بعدما حالت قواعد اللعب المالي النظيف من التوقيع على عقدٍ جديد.

رسمياً انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

غادر ميسي مطار برشلونة اليوم على متن طائرة خاصة متجهاً إلى باريس لكي ينضم إلى باريس سان جيرمان وبالفعل وصل ميسي الآن إلى مطار باريس وسط احتفالات كبيرة من مشجيعن نادي باريس سان جيرمان، وكشفت صحيفة لو باريزيان الشهيرة أن الإعلان الرسمي سوف يكون مساء اليوم.

راتب ميسي في باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن قيمة التعاقد هي 35 مليون جنيه استرليني سنوياً وأن مدة التعاقد هي سنتات مع إضافة سنة اختيارية وهذا هو الراتب الذي كان سيتاقضيه في ناديه السابق برشلونة.

هذا وقد ودع ميسي الجماهير يوم الأحد الماضي في مؤتمراً صحفياً حضره كثير من الصحفيين ولاعبي الفريق.

تغيرات اقتصادية ورياضية حدثت بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

وهناك الكثير من التغيرات التي سوف تحدث بعد إتمام انتقال محمد إلى باريس سان جيرمان؛ فسوف تزداد قيمة الشركات التي لها علاقة بالكرة الفرنسية مثل قناة Canal+ والتي سوف الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي.