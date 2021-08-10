انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من رئيس نادي باريس سان جيرمان بشأن ضم ميسي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن إتمام صفقة التاريخ انضمام ميسي إلى صفوف النادي، بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونة 30 يوليو الماضي، حيث يقترب باريس سان جيرمان من ضم ليونيل ميسي بعقد مدته موسمين، وراتب سنوي يبلغ 35 مليون يورو.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية بعض الكلمات التي قالها رئيس نادي باريس سان جيرمان، حيث قال: “لا تناموا عنا هذا الصيف، سنؤدي صيف رائع، ستجدونا لكي نظهر الطموح الحقيقي، و نعدكم بذلك”.

وكان ليونيل ميسي وعائلته ووالده ووكيل أعماله قد غادروا من مطار إل برات متوجهين لباريس من أجل استكمال انتقاله لـ باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي، حيث أكدت التقارير توصل قائد برشلونة ليونيل ميسي لاتفاق بالفعل مع باريس سان جيرمان للانتقال خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن الاتفاق تم بالفعل، وسيكون ميسي بجانب نيمار في باريس سان جيرمان، حيث من المتوقع أن تصل الطائرة إلى باريس قريبًا، وبعدها سيخضع ميسي إلى كشف طبي، ويوقع على عقد لمدة عامين، بالإضافة إلى سنة اختيارية بعد الرحيل عن برشلونة، في حالة إذا أراد مدة أطول.

ويستمر العرض لمدة سنتين أي حتى 2024، مع وجود خيار أن يزيد المدة سنة، وسيبلغ راتبه 35 مليون يورو وسيكون رقمه 30 في الفريق، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستصل الطائرة، لينهي ميسي مسيرته مع برشلونة بمجرد التوقيع لباريس سان جيرمان.