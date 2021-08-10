نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء عن موافقة ميسي على عرض باريس سان جيرمان والانتقال مقابل 34 مليون يورو في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدم جميع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بخبر رحيل اللاعب ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة، والذي استمر فيه لمدة 21 عامًا.

انتقال ميسي لباريس سان جيرمان

واليوم نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في شئون انتقال اللاعبين على حسابه الرسمي على تويتر تغريدة، عن موافقة اللاعب للانتقال لنادي باريس سان جيرمان مقابل مبلغ 34 مليون يورو للموسم بعقد مدته عامين.

وكان ميسي قد أجهش بالبكاء أثناء إعلانه خبر الرحيل عن ناديه في مؤتمر صحفي أقيم يوم الأحد الماضي، بعد أن أعلن النادي عن استحالة إمكانية التجديد له، وقد تساءل الكثيرين عن أسباب استحالة تجديد عقده، عن سبب عدم تنازل اللاعب عن جزء من راتبه لدعم ناديه الذي دعمه على مدار مسيرته الكروية.

والحقيقة أن اللاعب قد عرض على النادي التنازل عن نصف قيمة عقده بالفعل، لكن لوائح اتحاد الكرة الأسباني تنص على عدم تخطي قيمة صفقات جميع لاعبي أي نادي يلعب في الدوري الأسباني عن 70% من ميزانية النادي.

ومع الأزمة المالية الكبيرة التي يمر بها النادي الأسباني الكبير والديون الطائلة للنادي مع انخفاض إيراداته بشكل كبير في العامين الأخيرين بسبب الجائحة، لن يكون في استطاعة النادي تجديد عقد ميسي حتى مع التنازل عن نصف راتبه لأن النادي حتى مع هذا التنازل سيظل عليه إنفاق أكثر من 200 مليون دولار في رواتب اللاعبين بمجرد توقيع ميسي.

وقد شكك بعض مشجعي بعض الأندية الإسبانية الأخرى في البداية في أن نادي برشلونة يدعي عدم قدرته على التجديد لميسي للضغط على مؤسسة La Liga لتغيير قواعد الدوري الأسباني، ومراهنته على أن الاتحاد لا يستطيع خسارة ميسي كلاعب جلب عقود تلفزيونية وعقود رعاية تقدر بالمليارات على مدى سنوات لعبه في الدوري، وأن الدوري الأسباني لا قيمة له بدون ميسي.

وبعد انتهاء عقد ميسي مع برشلونة أصبح يلعب كوكيل حر وأمامه حتى 31 أغسطس حتى نهاية موسم الانتقالات في أوروبا، للتوقيع مع أي نادي أخر حتى يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الذين سيلعبون في دوري بطولة أوروبا في 2 سبتمبر.

وفور انتشار أخبار عن اقتراب توصل ميسي لاتفاق مع ناي باريس سان جيرمان تجمهر مشجعي النادي وعشاق اللاعب أمام النادي انتظارًا لوصوله، ومن المعروف أن نادي باريس سان جيرمان يضم عدد من لاعبي الهجوم الأفضل في أوروبا مثل نيمار ومبابي، وينتظر الجماهير مشاهدة أحد أساطير كرة القدم الحديثة مع الفريق المذهل قريبًا.