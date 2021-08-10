انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد ميسي.. برشلونة يقرر الاستغناء عن لاعب آخر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرر مسؤولي نادي برشلونة الإسباني الاستغناء عن لاعب آخر، خلال فترة الإنتقالات الحالية، وهو لاعب خط وسط الفريق الكتالوني إلياكس موريبا حيث يرتبط اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عام بعقد يمتد حتى يونيو 2022، ولكن اللاعب رفض تجديد العقد وتمسك برفع راتبه ليشارك بشكل أساسي مع الفريق.

وبحسب موقع صحيفة “سبورت” الكتالونية، قررت إدارة النادي الكتالوني بيع اللاعب إلياس موريبا بشكل نهائي، بعد المماطلة في تجديد العقد، وفرض شروط جديدة على النادي، على الرغم من أن النادي أعطاه فرص كثيرة.

ووافق المسؤولين بنادي برشلونة ببيع اللاعب، ولكن بشرط الحصول على 15 إلى 20 مليون يورو، ولكن اللاعب يحظى دائرة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، منها تشيلسي ومانشستر سيتي ولايبزيغ، بالإضافة إلى نادي مارسيليا وريال مدريد الذي أبدى رغبته بالتعاقد مع اللاعب.

وفي جانب متصل أعلن نادي برشلونة عن حصوله على الموافقة من المسؤولين بشأن حضور الجماهير في ملعب كامب نو، في أولى مبارياته مع ريال سوسيداد، حيث يواجه النادي ريال سوسيداد الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة لا ليغا.

وكان نادي برشلونة أكد من خلال بيان رسمي حضور 30 ألف متفرج ضد ريال سوسيداد، وفقًا لشروط التي وضعها الدوري الإسباني، بالتعاون مع المسؤولين الصحيين في إقليم كتالونيا، وهذا العدد يعتبر 30% فقط من سعة ملعب الكامب نو، والذي يستطيع استيعاب 99 ألف متفرج.