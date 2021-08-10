نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي القادمة 11\08\2021 والقنوات الناقلة في الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، القادمة في الدوري المصري الممتاز، حيث يفتح استاد الإسكندرية أبوابه لاستضافة اللقاء المرتقب، ويأتي هذا اللقاء في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من عمر الدوري الممتاز، مباراة غاية في الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث يسعى المارد الأحمر للفوز بها والاحتفاظ بقمة الدوري، ويحتل الأهلي حالياً المركز الأول برصيد 64 نقطة، بنفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثاني، لذلك لا مجال لتضييع أي نقاط، فصراع القمة يشتعل بقوة بين قطبي الكرة المصرية، المدير الفني للأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يسعى بقوة للفوز بالمباراة ومواصلة الانتصارات فيما تبقى من مباريات، لأنه يعلم أن أي تعثر قد يعني خسارته للدوري، وقدم الأهلي مباراة رائعة في الجولة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا، وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد.

بينما يسعى الإسماعيلي لعرقلة مسيرة الأهلي، بالتعادل معه وربما الفوز، وإهداء هدية ثمينة للزمالك حتى يتربع على القمة منفرداً، ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى للخروج من هذا الوضع الذي لا يليق باسم وتاريخ دراويش الكرة المصرية، وكما هو معروف فإن لقاء الفريقين تشهد ندية كبيرة، ولا أحد يستطيع التنبؤ بالنتيجة، مهما كان وضع الفريقين بجدول المسابقة، وإن كانت الكفة تميل كثيراً نحو الأهلي، لكن كرة القدم لا تعرف ولا تعترف غير بالجهد والعرق داخل المستطيل الأخضر، ولذلك حذر موسيماني لاعبيه من التهاون وعدم أخذ المباراة بالجدية المطلوبة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يستضيف استاد الإسكندرية أحداث المباراة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11\08\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الأهلي 28 19 7 2 6 22:60 38 64 2 الزمالك 28 19 7 2 6 18:51 33 64 3 المصري البورسعيدي 29 12 10 7 5 30:40 10 46 4 بيراميدز 29 9 16 4 5 35:42 7 43 5 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 6 سموحة 29 8 17 4 5 37:43 6 41 7 إنبي 29 9 12 8 5 30:31 1 39 8 طلائع الجيش 29 10 8 11 5 32:38 6 38 9 الجونة 29 8 13 8 5 31:30 -1 37 10 مصر المقاصة 28 10 7 11 6 37:29 -8 37 11 سيراميكا كليوباترا 28 7 12 9 6 39:35 -4 33 12 الإسماعيلي 28 9 9 10 6 35:37 2 33 (-3) 13 غزل المحلة 28 7 11 10 6 32:22 -10 32 14 المقاولون العرب 29 7 8 14 5 40:28 -12 29 15 البنك الأهلي 29 5 13 11 5 37:30 -7 28 16 أسوان 29 6 8 15 5 50:24 -26 26 17 وادي دجلة 28 4 11 13 6 35:25 -10 23 18 الانتاج الحربي 29 3 11 15 5 55:29 -26 20

أهلي موسيماني شيء ثاني

الأهلي مع موسيماني شيء آخر تماماً فقد استطاع المدير الفني الجنوب أفريقي، في وقت قصير جداً الحصول على العديد من البطولات مع المارد الأحمر، حيث حصل على بطولتين متتاليتين لدوري أبطال أفريقيا، كما حصل على البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية، هذا بالإضافة إلى السوبر الأفريقي والدوري المصري والسوبر المصري، لذلك لسان حال جماهير الأهلي تقول ” أهلي موسيماني شيء ثاني”.

القنوات الناقلة

سيتم نقل المباراة على ON Time Sports 1 HD، لأن قناة أون تايم سبورت هي المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

بطاقة المباراة وموعد مباراة الأهلي والإسماعيلي