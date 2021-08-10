مفاجأة: برشلونة يجهز عرض جديد لميسي قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت تقارير اليوم الثلاثاء مفاجأة جديدة تخص اللاعب ليونيل ميسي بشأن الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة، حيث أكدت التقارير أن نادي برشلونة وميسي ستظل ممتدة، والنادي يجهز عرض جديد من أجل تقديمه للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن ينتقل ويوقع لباريس سان جيرمان.

أكد موقع قناة la porteria والذي يتخصص في أخبار الفريق الكتالوني، إن علاقة نادي برشلونة مع ميسي لم ولن تنتهي وستظل مستمرة، والنادي قد يفجر مفاجأة في الأيام المقبلة بخصوص اللاعب، على الرغم من إعلان رحيل اللاعب.

وأكد الموقع المتخصص في أخبار برشلونة أن الفريق الكتالوني سيقدم عرض أخير لميسي قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان، وبذلك يكون النادي قدم كل شيء لميسي من أجل استمراره، وفي حالة الرفض فبهذا تكون الظروف فرضت الرحيل على الطرفين.

وبحس كلام الموقع فإن العرض الذي يجهز برشلونة تم تقديمه بعد المؤتمر الوداعي حيث يتفاوض النادي مع اللاعب وممثليه، من أجل الاتفاق والتواصل لحل يرضي الطرفين، وأكد الموقع أن ملف ميسي لم يغلق بالنسبة لبرشلونة، على الرغم من إعلان الرحيل.

ولا يزال اللاعب ليونيل ميسي في منزله في برشلونة، ويلتقي ببعض الأصدقاء، حيث تحاول الجماهير الكتالونية الضغط عليه من خلال الهتاف باسمه، وترفض الرحيل من أجل توديعه في حالة المغادرة المؤكدة.

وفي جانب متصل مازلت الجماهير الكتالونية تنتظر وصول اللاعب ليونيل ميسي إلى العاصمة باريس من أجل التوقيع في أقرب وقت مع اللاعب، وحتى الآن لا يزال رحيل اللاعب أو بقائه غير مؤكده.