انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد مغادرته لبرشلونة.. الاتحاد الأرجنتيني يوجه رسالة مؤثرة لميسي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بنشر مقطع فيديو مساء أمس، يظهر فيه اللاعب ليونيل ميسي وهو يبكي متأثرًا برحيله من ناديه المفضل برشلونة، وهذا بعدما أعلن رئيس نادي برشلونة الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وعرضت اللقطة الأولى من المقطع الذي نشره الاتحاد الأرجنتيني يظهر ليونيل ميسي وهو يبكي قائلًا: “انهض يا بطل، الأمر لم ينتهي بعد، أثبت للعالم أنه لا يوجد ما هو أفضل من مواطن أرجنتيني ينهض عندما تطيح به الحياة”.

وعرض الفيديو أيضًا صور لللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو يحتفل بأهداف فريق برشلونة ومنتخب الأرجنتين، وتابع المعلق على الفيديو “انهض يا بطل هذه الأمور تحدث حتى للأفضل في العالم، ويمكن أن لا نصدق ما يحدث، ولن تجد أرجنتيني قادر على تشجيع غيرك”.

وقام الاتحاد الأرجنتيني بنشر المقطع على حساباته الشخصية، والذي يبلغ مدته دقيقتين، وعلق رئيس الاتحاد الأرجنتيني على هذا الفيديو قائلًا: ” انتهت مرحلة وستبدأ أخرى، سنظل دومًا بجانب البطل”.

وأضاف المعلق في الفيديو قائلًا: “انهض يا بطل هناك شعب خلفك ويشجعك ويحبك ويريد أن يراك سعيد ويبكي معاك ويركض معك، وهذا الحب عن ظهر قلب لأنه عندما تحاصرك الحياة يشعر بما تشعر به، لكنه يفهم أيضًا أنك جدير بالخروج من هذه الأزمة”.

واختتم الفيديو بليونيل ميسي وهو يحتفل بكأس كوبا أمريكا منتخب الأرجنتين في النسخة الأخيرة قائلًا: “يجب أن تظل أسطورة الأرجنتين على قيد الحياة، لأنك تعلم العالم يومًا تلو الآخر، وبطل الحياة الحقيقي هو ميسي، انهض يا بطل”.