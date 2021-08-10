أبرزهم جاك غريليش.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي الحالي والقادم من أستون فيلا، أن يتصدر أغلى 10 صفقات الموسم الحالي من الميركاتو الصيفي، في صفقة هي الأغلى من نوعها في تاريخ البريميرليج، حيث تخطت الصفقة حوالي 100 مليون إسترليني تنتهي في عام 2027 لمدة 6 مواسم.

وارتدى غريليش قميص رقم 10 مع مانشستر سيتي وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والذي انتقل إلى نادي برشلونة مجانًا، وتخطت صفقة جاك غريليش الرقم القياسي لأغلى صفقات العالم، والتي باسم اللاعب الفرنسي بول بوجبا، حيث انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016.

وتخطت أيضًا صفقة جريليش صفقة اللاعب الشاب جادون سانشو، من نادي بوروسيا دورتموند إلى اليونايتد، والتي تخطت الـ 85 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الميركاتو.

أغلى 10 صفقات في تاريخ الميركاتو الصيفي