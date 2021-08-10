أبرزهم جاك غريليش.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي الحالي والقادم من أستون فيلا، أن يتصدر أغلى 10 صفقات الموسم الحالي من الميركاتو الصيفي، في صفقة هي الأغلى من نوعها في تاريخ البريميرليج، حيث تخطت الصفقة حوالي 100 مليون إسترليني تنتهي في عام 2027 لمدة 6 مواسم.
وارتدى غريليش قميص رقم 10 مع مانشستر سيتي وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، والذي انتقل إلى نادي برشلونة مجانًا، وتخطت صفقة جاك غريليش الرقم القياسي لأغلى صفقات العالم، والتي باسم اللاعب الفرنسي بول بوجبا، حيث انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد في صيف عام 2016.
وتخطت أيضًا صفقة جريليش صفقة اللاعب الشاب جادون سانشو، من نادي بوروسيا دورتموند إلى اليونايتد، والتي تخطت الـ 85 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الميركاتو.
أغلى 10 صفقات في تاريخ الميركاتو الصيفي
- الإنجليزي جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي 117.5 مليون يورو.
- الإنجليزي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد 85 مليون يورو.
- المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان 60 مليون يورو.
- الإنجليزي بن وايت من برايتون إلى آرسنال 58.5 مليون يورو.
- الفرنسي رافائيل فاران من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد 50 مليون يورو.
- الفرنسي دايو أوباميكانو من لايبزيج إلى بايرن ميونخ 40 مليون يورو .
- إبراهيم كوناتي من لايبزيج إلى ليفربول 40 مليون يورو
- الأرجنتيني إيمليانو بوينديا من نوريتش سيتي إلى أستون فيلا 38.4 مليون يورو.
- الأنجليزي داني إنجز من ساوثهامبتون إلى أستون فيلا 35.2 مليون يورو.
- الأرجنتيني رودريجو دي بول من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد 35 مليون يورو.
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