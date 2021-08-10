علي النونو يستقيل من مهمة مساعد مدرب منتخب الناشئين
أعلن مساعد مدرب المنتخب اليمني للناشئين الكابتن علي النونو يوم الاثنين استقالته من مهمته احتجاجاً على تدخلات قيادات في الاتحاد لفرض لاعبين على المنتخب.
ونشر النونو على صفحته استقالته من مهمته كمساعد لمدرب منتخب الناشئين لأسباب قال انه سيوضحها لاحقا للجمهور الرياضي.
وكان النونو قد كشف عن محاولات من قبل عضو الاتحاد عبدالفتاح لطف لفرض لاعبين تم استبعادهم مسبقا، لعدم جاهزيتهم فنيا.
وكتب الكابتن النونو منشوراً على صفحته في الفيسبوك حذر فيها من التدخلات في عمل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين.
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