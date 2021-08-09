نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والفيحاء القادمة الأربعاء 2021/08/11 الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير السعودية ضربة البداية في دوري المحترفين، عندما يستقبل ملعب المجمعة الرياضية موعد مباراة الاتحاد والفيحاء، في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم للموسم الجديد 2022/2021، والمنتظر أن يشهد تنافس قوي بين الفرق السعودية بعد التدعيمات القوية التي أجرتها الأندية السعودية في الفترة الماضية، وتنقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات السعودية الرياضية بالمجان للجمهور السعودي داخل وخارج المملكة، بعد رفض الأمير محمد بن سلمان فكرة تشفير مباريات الدوري السعودي وقال أن مشاهدة مباريات الدوري بالمجان حق لكل مواطن سعودي، وفيما يلي موعد المباراة بالتوقيت العالمي والمحلي للمملكة.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

16.15 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.15 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

18.15 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

19.15 : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، اليمن، العراق.

20.15 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

وزارة الرياضة السعودية

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية زيادة نسبة حضور الجماهير في مباريات الدوري السعودي الجديد 2022/2021، لتكون نسبة الحضور 60% من سعة الملاعب التي تقام عليها المباريات، بعد أن كانت النسبة 40%، وذالك بعد التشاور مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة السعودية ووزارة الداخلية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الوقائية عند الحضور، جاء هذا القرار على رغبة الجمهور السعودي المتشوق لحضور المباريات من داخل الملاعب.

مباريات الدوري السعودي للمحترفين

أنهت كافة الفرق السعودية تحضيراتها لانطلاق الموسم الجديد من خلال أقامة معسكرات سواء في خارج المملكة أو في الداخل، وأصبحت فرق الدوري أل 16 في أتم الاستعداد لانطلاق المسابقة الأقوى في العالم العربي، والتي يحمل لقبها الهلال السعودي بطل النسخة الماضية.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء القادمة

كان العميد قد أقام معسكر أستعداداً للموسم الجديد خاض من خلاله 5 مباريات تحضيرية لافتتاح المسابقة المحلية، وكذالك للتحضير لمباراته مع الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية، الذي تأجل أكثر من مرة بسبب وباء كورونا المستجد، ويغيب عن العميد نجم خط الدفاع زياد الصحفي عن أول جولتين بسبب الإصابة.

بطاقة مباراة الاتحاد والفيحاء