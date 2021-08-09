انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة ينتصر على يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويتوج بكأس خوان جامبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تمكن الفريق الكتالوني برشلونة من الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي، بثلاث أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهاف كرويف، في كأس خوان جامبر الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2021-2022.

تمكن الهولندي ممفيس ديباي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 7 من عمر المباراة، بعدما انطلق في كرة سريعة وسجل الهدف، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني للبارسا مارتن في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يسجل اللاعب ريكي بويج الهدف الثالث في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بتتويج برشلونة بكأس خوان جامبر.

وحدث في الدقيقة 10 هتفت الجماهير بكل حماس ممتزج بالحزن باسم اللاعب الراحل عن صفوف برشلونة ليونيل ميسي، وكان تشكيل البرسا كالآتي: نيتو في حراسة المرمى، وديست وأراوخو ألبا وبيكيه في خط الدفاع، وبوسكيتس وروبيرتو وديمير في خط الوسط، وجريزمان وممفيس ديباي وبرايثوايت في الهجوم.

وكان تشكيل يوفنتوس كالآتي: تشيزني في حراسة المرمى، وساندرو ودي تشيليو ودي ليخت وروجاني في الدفاع، ورامسي وبينتانكور وكوادرادو وبيرنارديسكي في خط الوسط، ورونالدو وموراتا في الهجوم.

والجدير بالذكر أن كأس خوان جامبر يقام كل عام في مدينة برشلونه، ويشرف على تنظيمه نادي برشلونة الإسباني، وهي تعتبر بطولة ودية يتم إقامتها كل عام من قبل النادي الكتالوني مع أحد الفرق العالمية، ولكن في هذه العام الكأس مختلف لأنه سيكون كأس خوان جامبر للرجال والذي فاز به برشلونة، وسيكون هناك أيضًا كأس خوان جامبر للسيدات.