موعد مباراة الزمالك والاتحاد القادمة 10\08\2021 والقنوات الناقلة في الدوري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري القادمة في الدوري، من أكثر المباريات التي تحظى باهتمام بالغ في الوسط الرياضي المصري والعربي، لما تحمله هذه المباراة من أهمية كبيرة لدى الفارس الأبيض وجماهيره الكبيرة، في دوري مشتعل وصراع محتدم بين قطبي الكرة المصرية الأهلي صاحب المركز الأول، والزمالك صاحب المركز الثاني وبنفس الرصيد من النقاط، لكن المواجهات المباشرة لصالح الأهلي وهي من جعلته يتربع على عرش الدوري المصري الآن، لذلك لا مجال لتضييع أي نقاط فيما تبقى من مباريات، ولأجل ذلك يدخل أبناء ميت عقبة اللقاء برغبة واحدة فقط، وهي الفوز والحصول على الثلاث نقاط للتربع على عرش الدوري مؤقتاً، هو صراع الكراسي الموسيقية بين الكبيرين الأهلي والزمالك.

يفتح استاد الإسكندرية أبوابه يوم الثلاثاء القادم الموافق 10\08\2021، لاستضافة مباراة الزمالك ضد الاتحاد، والتي تقام ضمن مباريات الأسبوع التاسع والعشرون من عمر مسابقة الدوري، ويسعى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي للزمالك نحو الفوز بالمباراة، وانتزاع الصدارة مرة أخرى وتحقيق نتيجة الدور الأول بين الفريقين، فقد انتهت مباراة الدور الأول بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد القادمة

تنطلق صافرة بداية المباراة الثلاثاء القادم الموافق 10\08\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة بتوقيت “غرينتش”.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

جدول ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الأهلي 28 19 7 2 6 22:60 38 64 2 الزمالك 28 19 7 2 6 18:51 33 64 3 المصري البورسعيدي 29 12 10 7 5 30:40 10 46 4 بيراميدز 29 9 16 4 5 35:42 7 43 5 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 6 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 7 طلائع الجيش 29 10 8 11 5 32:38 6 38 8 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 9 الجونة 29 8 13 8 5 31:30 -1 37 10 مصر المقاصة 28 10 7 11 6 37:29 -8 37 11 سيراميكا كليوباترا 28 7 12 9 6 39:35 -4 33 12 الإسماعيلي 28 9 9 10 6 35:37 2 33 (-3) 13 غزل المحلة 28 7 11 10 6 32:22 -10 32 14 المقاولون العرب 29 7 8 14 5 40:28 -12 29 15 البنك الأهلي 29 5 13 11 5 37:30 -7 28 16 أسوان 29 6 8 15 5 50:24 -26 26 17 وادي دجلة 28 4 11 13 6 35:25 -10 23 18 الانتاج الحربي 29 3 11 15 5 55:29 -26 20

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة

يدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 64 نقطة، جمعها من 28 مباراة فقد استطاع الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وتجرع الهزيمة في مبارتين.

بينما يدخل نادي الاتحاد السكندري اللقاء وهو محتلاً المركز الخامس برصيد 41 نقطة، تحصل عليهم من 28 مباراة استطاع الحصول على الثلاث نقاط بالفوز في 11 مباراة، وتعادل في 8 مباريات وذاق طعم الخسارة في 9 مباريات، ويسعى نادي الاتحاد نحو الفوز والدخول إلى المربع الذهبي مع الكبار، خاصةً وأن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه نادي بيراميدز صاحب المركز الرابع نقطتين فقط.

القنوات الناقلة للمباراة

كما هو معروف فإن قنوات أون تايم سبورت هي المالكة للحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وعليه فسوف يتم نقل المباراة عبر شاشة ON Time Sports 1 HD.

بطاقة مباراة الزمالك ضد الاتحاد