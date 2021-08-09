برشلونة يهزم يوفنتوس ويتوج بكأس خوان جامبر

برشلونة يهزم يوفنتوس ويتوج بكأس خوان جامبرتغلب فريق برشلونة الإسباني، على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، في مباراة كأس جوان جامبر، التي أقيمت على ملعب (كامب نو)، بنتيجة "3-0".

وبالتالي يتوج البارسا باللقب الـ 44 في تاريخه بهذه الكأس التي تقام في مطلع الموسم من لقاء واحد، تكريماً لجوان جامبر أول رئيس للنادي.

في يوم وداع ميسي، تقدم برشلونة مُبكراً بهدف الوافد الجديد ممفيس ديباي، عند الدقيقة الـ 3، بكرة مررها له يوسف ديمير، وأنهاها الهولندي في المرمى بإقتدار.

وجاء الهدف الثاني من كرة رأسية رائعة من المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت، عند حلول الدقيقة الـ 57 من عمر المواجهة.

وفي الدقيقة الـ 92 سجل لاعب الوسط ريكي بويج الهدف الثالث لكتيبة البلاوجرانا، بتسديدة يسارية رائعة، إستقرت في المرمى.