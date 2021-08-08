انت الان تتابع تفاصيل خبر هل ينجح باريس سان جيرمان في خطف ميسي من برشلونة؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد أن أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي عن صفوفه بسبب اختلاف الطرفين في تجديد العقد، تمنى “نيمار” نجم برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي أن ينتقل ميسي إلى صفوف فريقه، حتى يمكنهم من اللعب معًا من جديد، بعد أن قضى 4 سنوات معًا في برشلونة.

ووضع نيمار إعجاب على منشور على منشور لصحيفة أرجنتينية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكان المنشور عبارة عن صورة للنجم الأرجنتيني بقميص باريس سان جيرمان، ومن المتوقع أن يكون باريس سان جيرمان هي الوجهة الأولى لميسي، وذلك بعد أن خرج مانشستر سيتي من قائمة الفرق التي تريد التعاقد معه.

وكان باريس سان جيرمان استطاع أن يضم نيمار في صفقة عام 2017 بلغت قيمتها 222 مليون يورو، لوجود شرط جزائي اضطر النادي لدفعه حت يتمكن من الاستفادة من خدمات اللاعب، وتعتبر أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وفي جانب متصل أعلن نادي برشلونة عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن انتهت فترة تعاقده واختلف الطرفين في تجديد العقد، قائلًا “يشكر نادي برشلونة ليونيل ميسى على ما قدمه، ويتمنى له التوفيق في حياته المهنية والشخصية”.

وتابع نادي برشلونة “على الرغم من أن نادي برشلونة توصل لاتفاق واضح لليونيل لتوقيع عقد اليوم إلا أن هناك ظروف اقتصادية لليغا جعلت من الصعب إضفاء الطابع الرسمي، وذلك نعلن إنتهاء رحلة ليونيل ميسي مع نادي برشلونة”.