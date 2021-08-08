التعادل يحكم قمة ريال مدريد وميلان

التعادل يحكم قمة ريال مدريد وميلانفرض التعادل السلبي بدون أهدافه نفسه على مباراة ريال مدريد أمام نظيره إي سي ميلان، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "وورثرسي ستاديوم".

بداية الشوط الأول من المباراة كان قوياً من جانب ميلان، الذي كاد أن يسجل هدفاً عن طريق ثيو هيرنانديز لكرة كرته ارتطمت في القائم ثم أبعدها الدفاع.

واستحوذ ريال مدريد على الكرة مع محاولات على مرمى ميلان، حيث سدد بيل كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس، ثم تسديدة من إيسكو ارتطمت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة "39" تحصل جاريث بيل على ركلة جزاء، إنبرى لها بيل بتسديدة أرضية تصدى لها حارس الروسونيري، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل 0-0 .

وفي الشوط الثاني، سدد مودريتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ارتطمت في العارضة، ثم ورد ابراهيم دياز بتسديدة في الدقيقة "64" لكن الحارس لونين أبعدها.

انخفض ريتم المباراة خاصة بعد التغييرات العديدت التي أجراها كلا المدربين خلال الشوط الثاني، ثم سدد آريباس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها فوق المرمى، لينتهي اللقاء 0-0.