ميسي يودع جمهور برشلونة بالبكاء

ميسي يودع جمهور برشلونة بالبكاءعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤتمر صحفيا اليوم الأحد، ودع فيه جماهير برشلونة، بعد إعلان رحيله عن الفريق الكتالوني.

وظهر ميسي في مؤتمره الصحفي متأثرا حيث لم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.

وتصدرت دموع ميسي، مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يودع فيه جماهير برشلونة.

وقال ميسي في كلمته الوداعية: "بعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وعائلتي، عشت كل هذه السنوات الرائعة، ووعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يوما ما.. أعطيت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول.. سأرحل وأشكر الناس على حبهم وكنت أتمنى أن أودع الفريق بشكل مختلف.. لم أتخيل أبدا هذه اللحظة".

وأكد أن كل شيء كان جاهزاً لتمديد العقد، وبرشلونة ولابورتا فعلا كل ما في وسعهما لتمديد العقد..!! كما أنه سمع الكثير من الأخبار المتداولة عن عدم رغبته في المواصلة وهي غير صحيحة.. مشدداً على أنه فعل المستحيل من أجل الاستمرار.