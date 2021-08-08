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عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في الدوري السعودي حيث يترقب الكثيرين من عشاق الدوري السعودي الموعد المقرر لعرض بطولة مباريات الدوري. من خلال تفعيل الاشتراك بالباقات المخصصة لمشاهدة البطولة وبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشرفين وبطولة كأس السوبر السعودي وسوف نتعرف على طريقة الاشتراك بالسطور المقبلة.

كيفية الاشتراك في الدوري السعودي بالخطوات

يمكن الاشتراك في الدوري السعودي لمتابعة مباريات البطولة من خلال تفعيل الاشتراك في القنوات الناقلة للمباريات. حيث يُتاح للجمهور متابعة مباريات الدوري السعودي مجانًا عبر قنوات SSC الفضائية المفتوحة بتقنية SD، حيث يُتاح ذلك الاشتراك لكل الجمهور قبل الموعد المحدد لانطلاق بطولات الدوري بمنصة شاهد أو جهاز (GOBX) بتقنية HD‎ باشتراكات شهرية اعتبارًا من 7-9-2021 وإليكم طريقة الاشتراك بباقة الرياضة على منصة شاهد لمتابعة البطولة.

قيمة الاشتراك بباقة الرياضة عبر منصة شاهد VIP بتقنية HD: هي 57،99 ريال سعودي، وهذه الباقة مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021.

قيمة الاشتراك بباقة الرياضة لى شاهد VIP وعلى جهاز GOBX ومتابعتها بتقنية HD: بمبلغ 74،99 ريال سعودي، وهي مٌتاحة مجانًا للجميع حتّى تاريخ الخامس من سبتمبر 2021.

طريقة الاشتراك في دوري بلس

يمكن الاشتراك بالدوري السعودي من خلال خدمة دوري بلس من الاتصالات السعودية عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول لموقع دوري بلس.

ثم الانتقال لخدمة دوري بلس المجانية.

النقر على اشترك الآن وسوف يتم الانتقال للصفحة المُخصصة للاشتراك بالخدمة.

ثم أدخل البريد الإلكتروني بالحقل المخصص ثم أدخل كلمة المرور.

النقر على أيقونة التسجيل.

ثم اتبع التعليمات الخاصة بتفعيل الاشتراك بالدوري بلس المخصص لعملاء (stc).

مباريات الدوري السعودي بالمجان

أكدت شبكة فضائية SSC أنها سوف تنقل للمشاهدين ومتابعة الدوري ودوري محمد بن سلمان وكأس السوبر ليكون متاحًا للجميع مجانًا. وسوف يتم نقل الأحداث العالمية عبر القنوات المفتوحة عبر الترددات الآتية: