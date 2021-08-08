موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية اليوم والقنوات الناقلة مجانا نايل سات

يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني برشلونة، مباراة الفريق القوية ضد يوفنتوس الإيطالي في كأس جوهان غامبر مؤسس برشلونة، حيث يأمل الفريق الكتالوني في تحقيق لقب جديد في البطولة التي تقام سنويا في بداية الموسم، ولكن مهمته لن تكون سهلة بالمرة أمام رفاق رونالدو الساعين للتويج باللقب، مستغلين حالة التخبط في البارسا حاليا، الناتجه عن إعلان إدارة الفريق مؤخرا عدم استمرار الأسطورة ليونيل ميسي مع الفريق الإسباني، بسببب عدم تجديد العقد، برغم تأكيد كلا الطرفين على سعيهما لإنجاح تلك العملية، التي تم إرجاع فشلها بسبب العوائق الاقتصادية والقوانين في إسبانيا، ويقام موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم الأحد 8 أغسطس في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت مكة.

الفريق الكتالوني يواجه يوفنتوس في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، للحفاظ على لقبه في كأس جوهان غامبر، بعدما حققه الموسم الماضي على حساب فريق إلتشي الإسباني، بعد انتصاره في المباراة بهدف دون رد سجله جريزمان، ويأمل البلوغرانا في تحقيق فوز يعيده لمسار الانتصارات من جديد، بعدما تلقى الخسارة في آخر مبارياته الودية التي التقى فيها مع فريق يد بول سالزبورغ النمساوي، وخسر بهدف وحيد سجله المهاجم الدنماركي برايثوايت مقابل هدفين.

مهمة البارسا ضد أبناء السيد العجوز ستكون معقدة في ظل رغبة رفاق رونالدو تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في المباريات الودية، حيث يخوض اليوفي ثالث مبارياته، بعدما التقى مع فريق تشيزيا، وحقق فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، قبل أن يلاقي فريق مونزا في آخر مبارياته وديا، ويحقق الفوز بهدفين دون رد.

موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية اليوم

الأحد 8 أغسطس 2021.

8:30 توقيت المغرب، والجزائر.

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، سوريا، والعراق.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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