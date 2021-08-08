ميسي يعقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مستقبله

أعلن نادي برشلونة، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الأحد، بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق الكتالوني.

وأوضح "البارسا" في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المؤتمر الصحفي سيقام في ملعب الفريق "كامب نو".