تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري محمد شريف يعزز مركزه وأشرف بن شرقي يواصل الزحف نحوه

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محمد سياف - ابو ظبي - أصبح سباق هدافي الدوري المصري مشتعلاً للغاية بعدما سجل كل من محمد شريف نجم النادي الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا وسجل أشرف بن شرقي هداف الزمالك في مرمى زعيم الفلاحين غزل المحلة في اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصبح محمد شريف على بعد 5 أهداف من أن يصبح هو أكثر من سجل للأهلي في الدوري الممتاز في موسم واحد وهو الرقم المسجل باسم رئيس النادي الحالي محمود الخطيب حين سجل 23 هدفًا في موسم 1974-1975 حيث يحل حالياً في المركز الرابع برصيد 18 هدفاً متساوياً مع محمد أبو تريكة ووليد أزرو.

أما أشرف بن شرقي فهو يقدم مردود قوي منذ قدومه من الهلال السعودي فاستطاع أن يسجل في الدوري هذا الموسم 13 هدف وصنع 4 أهداف لزملائه.

ويدخل في المنافسة بقوة أحمد ياسر ريان اللاعب المعار من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا حيث سجل 15 هدف أخرهم كان في شباك مرمى أسوان.

ترتيب هدافي الدوري المصري

هذا وبعد لقاءات الأمس أصبح ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:

محمد شريف لاعب النادي الأهلي برصيد 18 هدف. أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا بعدد أهداف 15 هدف. أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك برصيد 13 هدف ويتساوى عمر كمال لاعب النادي المصري مع أحمد سمير هداف طلائع الجيش برصيد 11 هدف لكل منهما.

وبهذا أصبح ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 على صفيح ساخن فيسعى كل لاعب في الظفر باللقب ولكن أصبح ترتيب محمد شريف في هدافين الدوري متقدم جداً وبات هو الأقرب في الحصول على اللقب.