نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميا” رحيل ميسي عن برشلونة وأين سيذهب ميسي 2021 Messi في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة عبر حسابها الرسمي عبر فيسبوك وعبر تغريدة أيضا عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، عن رحيل ميسي عن نادي برشلونة، والذي أثار صدمة الملاييين من عشاق كرة القدم حول العالم، متسائلين عن عدة اسئلة، لماذا سيرحل ميسي عن برشلونة، وأين سيذهب، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

رحيل ميسي عن برشلونة

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة ببرشلونة منذ قليل اليوم 5 اغسطس 2021 عن رحيل الأسطورة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة، في بيان مفاجئ لها، وقد بررت أسباب رحيل ليونيل ميسي عن النادي، والذي سنتابعه معكم، فتابعوا معنا.

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لبرشلونة عن رحيل ليونيل ميسي في البيان التالي، والذي كان صادما لملايين من عشاق كرة القدم، سواء من محبي النادي أوغير ذلك، حيث يعتبر ليونيل ميسي واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم على الإطلاق عبر تاريخ كرة القدم، ورحيله عن برشلونة سيكون خسارة كبيرة للنادي الكتالوني.

وقد جاء في ملخص بيان النادي حسب ما جاء على صفحته على الفيس بوك ما يلي:

ليونيل ميسي لن يبقى في برشلونة الموسم القادم.

النادي كان لديه النية في تجديد التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، إلا إن التجديد لا يمكن أن يحدث بسبب العديد من العوائق المالية (وهذا حسب لوائح اللا ليغا الإسبانية).

بسبب ما سبق، فأن ليو ميسي لن يبقى في برشلونة.

النادي يعتذر على عدم تحقيق رغبات اللاعب في نهاية المطاف.

تشكر إدارة نادي برشلونة اللاعب على مساهماته الكبيرة مع الفريق، وتتمنى له التوفيق في الخطوة التالية في حياته المهنية والشخصية.

أين سيذهب ميسي؟

وبعد انتهاء تعاقد ميسي وعدم قدرة النادي على تجديد تعاقده، وهذا ما يعني أن اللاعب الأسطوري ميسي سينتقل إلى النادي القادم بشكل مجاني، وهذا ما سيجعل العديد من الأندية الضخمة والأكبر في جميع أنحاء أوروبا أن تتقدم للاعب بالعروض الضخمة للإنضمام لها.

حيث إن اللاعب الأرجنتيني يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ وليس في عصره فقط، حيث حصل اللاعب على 6 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم حتى الآن في مسيرته، مما يجعله الأكثر تتويجا بهذه الجائزة التي يحلم بها مئات لاعبي كرة القدم المحترفين.

ويتوقع أن تتقدم العديد من الأندية الضخمة حول العالم بالعروض إلى اللاعب الأرجنتيني، حيث إنه سيكون إضافة قوية لأي فريق، على الرغم من كبر سنه (34 سنة)، إلا إنه ما يزال يستطيع تقديم أداء عالمي في عمره.

ونتوقع أن يكون نادي باريس سان جيرمان مرشحا قويا لميسي كوجهة قادمة، وعلى الرغم أن هذا مجرد توقع، ولكنه احتمال، وخصوصا بعد صورة ميسي التي انتشرت مع لاعبي باريس سان جيرمان أثناء زيارتهم لأسبانيا يوم أمس، وهذا ما سيعطي اللاعبين الفرصة لإقناعه بالانضمام إليهم.

وها قد تأكد رحيل ميسي عن النادي الكاتلوني، وهذا مما يشكل اكبر صدمة في تاريخ عشاق كرة القدم، سواء كنت تحب اللاعب أم لا، لا ننكر أنه واحد من أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ، ولم يتوقع احد أن اللاعب سيغادر النادي الذي بدأ باللعب به منذ أن كان ميسي لديه 17 عاما، حيث بدأ ميسي مسيرته الاحترافية من عام 2005 بالنادي البرشلوني حتى 2021.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية للنادي الكاتلوني أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم لتوديع الأسطورة ليونيل ميسي: