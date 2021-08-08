ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021 آخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة اون تايم سبورت، تزداد معدلات البحث في هذه الفترة عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث قد تم تغيير التردد الخاص بالقناة، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى البحث عن تردد هذه القناة المميزة والمعروفة، فهي تعد من اشهر قنوات الرياضه في الوطن العربي، وذلك بسبب قيامها بتقديم تغطية شاملة وممتازة لجميع الأحداث الرياضية في الوطن العربي وبالأخص في مصر، كما أنها تقوم باذاعة مبارايات الدوري المصري الممتاز ومباريات كأس مصر ومباريات دولية وعربية، كما أن القناة تذيع بطولات رياضية أخرى ولا تقتصر على كرة القدم فقط.

قناة اون تايم سبورت

لا يزال البحث مستمر عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، حيث يرغب الكثير من الأفراد في التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة والذي قد تم تحديثه في الفترة الماضية، ليبدأ المواطنين في البحث عن تردد القناة الجديد والموجود على القمر الصناعي نايل سات، وذلك حتى يتمكنوا من متابعة كافة الأحداث الرياضية المتنوعة وبرامج الرياضه المميزة بجودة عالية، كما أنها تقوم بتغطية احداث الرياضة العالمية للتعرف عليها والالمام بكافة الأمور والتغيرات التي تحدث بها، ولذلك استطاعت القناة تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة في فترة قصيرة، وعند تغيير التردد الخاص بها، بحث الكثير من محبي الرياضة عن التردد الجديد.

تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021

نستعرض معكم الان تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021، لكي تتمكنوا من إعادة ضبط التردد على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم، وبيانات التردد الجديد هي كالتالي ..

تردد القناة : 10861

القمر الصناعي : النايل سات

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

وهكذا قدمنا لكم احدث تردد لقناة اون سبورت، نتمنى لكم مشاهده ممتعه.