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عمر شويل - جدة ترتيب الدوري المصري. واصل فريق النادي الأهلي انتصاراته للمباراة الخامسة على التوالي، ليتصدر بذلك جدول ترتيب الدوري المصري. حيث استطاع الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشىء ليرتفع رصيد الأهلي من النقاط إلى 64 نقطة، متساوياً في ذلك مع نادي الزمالك في عدد النقاط والذي يقع في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري 2021 والفارق بين الفريقين الآن في عدد الأهداف، لتحتدم حدة المنافسة بين الفريقين الكبيرين، حيث أن كلاً منهما لعب 28 مباراة فازا في 19 مباراة وخسر في مباراتين وتعادلاً في 7 مباريات.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

شهدت الملاعب المصرية يوم أمس السبت 7/8/2021 مباراتين في غاية الأهمية، حيث هناك حالياً منافسة شرسة بين فريقي الأهلي والزمالك على قمة جدول ترتيب فرق الدوري المصري، خاصة مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، فالنادي الأهلي يمتلك 64 نقطة وله 38 هدف، بينما نادي الزمالك يمتلك أيضاً 64 نقطة وله 33 هدف، أي أن هناك فارق 5 أهداف بين الفريقين، من خلالها أعتلي فريق النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري.

وقد أسفرت مباريات السبت 7/8/2021 عن فوز الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشىي، في حين أستطاع نادي الزمالك الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشىء، غير أنه بفارق الأهداف بين الفريقين الكبيرين احتل النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري، في حين جاء نادي الزمالك المنافس التقليدي للنادي الأهلي في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث فقد جاء فريق المصري برصيد 43 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ثم فريق الاتحاد السكندري برصيد 41، ثم فريق سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة، ثم فريق إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة ، ويمكن معرفة ترتيب باقي فرق الدوري من خلال الجدول التالي:-

سجل أهداف النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا كلاً من ياسر إبراهيم، محمد شريف، جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، أما أهداف نادي الزمالك فقد سجلها اللاعب أحمد زيزو، سيف الجزيري، وأشرف بن شرقي.

وتعد منافسات بطولة الدوري للموسم الجاري 2021 من أقوي المنافسات، خاصة مع تساوي الفريقين الكبيرين في عدد النقاط، حيث ينتظر كل فريق سقوط الأخر في أي مباراة ليعتلي قمة الدوري المصري.