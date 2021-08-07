انت الان تتابع تفاصيل خبر ميسي ثالث أسطورة ترحل مجانًا.. كل ما تريد معرفته عن رحيل الأساطير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صدمة كبيرة في جميع أنحاء العالم بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف ناديه المفضل برشلونة، والذي أثبت مدى قدراته في السنوات التي قضاها في الفريق، حيث أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي عن صفوف الفريق بسبب اختلاف الطرفين في تجديد العقد.

وخلال الفترة الحالية للانتقالات رحلت العديد من الأساطير مثل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، والذي انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان، ورحيل أيضًا سيرجيو أجويرو هداف السيتي، وبذلك يكون ليونيل ميسي ثالث أسطورة ترحل مجانًا في الميركاتو الحالي.

رحيل ليونيل ميسي

رحل ليونيل ميسي بسبب تراكم ديون برشلونة في الثلاث سنوات الأخيرة بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت بنتيجة سلبية على الجميع، وأدت إلى عدم قدرة الفريق الكتالوني على التعاقد مرة أخرى مع ليونيل ميسي.

وبذلك يكون برشلونة تخلص من بعض اللاعبين صاحبي الأجور الكبيرة، جاء في مقدمتهم كوتينيو و والفرنسي صامويل أومتيتي وجريزمان، ووفق بعض التقارير أكدت أن نفقات برشلونة تجاوزت 656 مليون يورو، وفي الاجتماع للنادي الكتالوني قرروا عدم استمرار ميسي بسبب لوائح رابطة الدوري الإسباني.

رحيل سيرجيو أجويرو

علق المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قائلًا ” نعلم مدى أهمية رحيل سيرجيو أجويرو مع نهاية الموسم، ولكن هذه القرارات لم تكن سهلة بالمرة وأؤمن أنه لا يستطيع اللاعب تحمل مباراة كل 3 أيام لمدة 11 شهر”.

وقرر النادي مانشستر سيتي أن يصنع تمثال للاعب بجانب ديفيد سيلفا وفينسنت كومباني، ليؤكد مدى أهمية اللاعب ودوره التاريخي في الفريق لمدة تجاوزت الـ 10 سنوات.

رحيل سيرجيو راموس

أنهى قائد ريال مدريد الإسباني مسيرته مع ريال مدريد، وهو يبكي وداع ناديه المفضل والذي أقضى بداخله 16 عام، استطاع أن يملئها بالإنجازات والأرقام وكان سبب الرحيل هو خفض راتبه، مما جعل من إدارة النادي تنهي تعاقده.