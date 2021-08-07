المصرية فريال أشرف تفوز بالذهبية بالكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021

اللاعبة المصرية فريال أشرف حازت على الميدالية الذهبية في ألعاب الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021 لتكون مثال مشرف لمصر وللمرأة العربية على مستوى العالم، بعد أن فازت على منافستها إرينا زارتسكا من أذربيجان بنتيجة 2 مقابل لا شيء ضمن فعاليات نهائي الكاراتيه في الوزن الأكثر من 61 كجم، فيما يلي نستطرد كافة التفاصيل حول المباراة التي جاءت بها فريال أشرف بالميدالية الذهبية، ونتعرف على السيرة الذاتية فريال أشرف تفوز بالذهبية بطلة العالم بالكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021.

السيرة الذاتية فريال أشرف

فريال أشرف هي فتاة رياضية مصرية من مواليد 16 فبراير 1999 عمرها 22 عامً.

أول مصرية تحظى بالميدالية البرونزية في الدوري العالمي للكاراتيه في عام 2017 في المغرب.

حصلت على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية لألعاب الكاراتيه العام الماضي في 2020.

شاركت في البطولة الأفريقية لألعاب الكاراتيه في 2021 وحصلت على الميدالية الفية، وكانت على مشارف المباراة النهائية، إلا أنها انسحب قبل المباراة نتيجة الاصابة.

بدأت بممارسة لعبة الكاراتيه منذ كان عمرها 8 سنوات.

حصلت على اللقب في بطولة العالم لناشئي الكاراتيه في عام 2019 في سانتياجو في تشيلي، وحصلت على الميدالية الذهبية.

كما حصلت على الميدالية الفضية في عام 2020 في بطولة البريميرليج في النمسا.

حصلت على اللقب والميدالية الذهبية في عام 2019 في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في دبي.

فريال أشرف تفوز بالذهبية في الكارتيه في أولمبياد طوكيو 2021

المصرية فريال أشرف تفوز بالذهبية أولمبياد طوكيو 2021

تمكنت الرياضية المصرية الشابة فريال أشرف من الحصول على اللقب في أولمبياد طوكيو 2021 والحصول على الميدالية الذهبية في اليوم السبت 7 أغسطس 22021 في فئة الكوميتيه للسيدات في المباراة النهائية.

يُذكر أن فريال أشرف قد لعبت ضمن منافسات الجولة الثانية 4 مباريات وحققت بهم 2 فوز و1 تعادل وخسارة واحدة، وقد قامت بتحقيق أقوى أداء يسجل لها خلال البطولة أهّلها للحصول على الميدالية الذهبية.

الجوائز التي حازت عليها فريال أشرف