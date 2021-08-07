انت الان تتابع تفاصيل خبر يد مصر تخسر أمام إسبانيا في مباراة الميدالية البرونزية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مصر تخسر أمام إسبانيا في مباراة الميدالية البرونزية، خسر المنتخب المصري من نظيره الإسباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكرة اليد ضمن منافسات البطولة الأولمبية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 33-31 لصالح الماتادور الإسباني.

ويعد وصول المصريين إلى هذه المرحلة إنجازاً تاريخياً لم يحقق من قبل من أي منتخب عربي آخر، ولم تحسم نتيجة مباراة مصر وأسبانيا لكرة اليد إلاّ في أخر اللحظات حيث قدم المصريين مباراة قوية أمام الإسبان

نظرة عامة على مباراة مصر وإسبانيا في كرة اليد

لم يختزل لاعبي المنتخب المصري أي نقطة عرق في المباراة التي جمعتهم بالمنتخب الإسباني، حيث كانت المباراة سجالاً بين الفريقين وكان التألق هو عنوان المصريين إلاّ أن الإسبان استطاعوا حسم المباراة في الثواني الأخيرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الاسباني بنتيجة 19-16 ولكن تحسن المنتخب المصري كثيراً في الشوط الثاني وتقدم في بعض أوقات المباراة ولكن في النهاية استطاع الإسبان حسم المباراة، وأثر غياب نجم الفريق علي زين على أداء المنتخب المصري والذي غاب لإصابة في الكاحل.

ولم تكن نتيجة مباراة مصر وأسبانيا مثلما ما نريدها ولكن لا نملك سوى أن نقول أننا نملك جيل واعد قادر على تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2026

مشوار منتخب مصر لكرة اليد في البطولة

كان مشوار المصريين في البطولة مشرف للغاية حيث استطاع التغلب على منتخبات عريقة مثل السويد بطل العالم من قبل.

وبدأ المنتخب المصري مشواره بمواجهة نظيره البرتغالي واستطاع الانتصار عليه بنتيجة 37-31، ثم خسارة من الدنمارك بطل العالم السابق.

ثم فوز على اليابان منظم البطولة أتبعه انتصار على السويد والبحرين، وانتهت منافسات دور المجموعات بحلول المصريين ثانياً.

وفي دور ربع النهائي استطاع الانتصار على المنتخب الألماني ولكن جاءت الهزيمة على يد الفرنسيين في دور نصف النهائي وأخيراً هزيمة مباراة الميدالية البرونزية على يد الإسبان.