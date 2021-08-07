نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان رحيله عن النادي: المنافسة تشتعل من اجل التعاقد مع ليونيل ميسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إعلان رحيله عن النادي ، تشتعل المنافسة بين الاندية علي التعاقد مع النجم الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي، واعلان الاعب خبر صادم لدي جمهور نادي برشلونة، وعدم تجديده للفريق، وكان خبر قاسي علي جميع وعشاق النادي حيث لعب ليونيل ميسي العديد من السنوات داخل النادي، وحقق للنادي الكثير من الالقاب وفاز بجوائز كثير، وابرزهم الكرات الذهبية الذي حصله عليها كأفضل لاعب في العالم، وأعلن نادي برشلونة في بيان رسمي ان النجم الارجنتيني لن يكون جزاء من الفريق بعد الان، ونتمنا لهو التوفيق في مسيرته القادمة منذ اعلان البيان المنافسة تشتعل بين الكثير من الاندية، وابرزهم نادي تشيلسي الانجليزي، ونادي مانشستر ستي، ونادي باريس سان جيرمان، وكل نادي يعلن عرض خيالي للاعب وفي الساعات القليلة القادمة، سوف نتعرف علي النادي الاقرب لانضمام النجم الارجنتيني الية، وسوف نتعرف علي التفاصيل من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن المنافسات المشتعلة بين الاندية بعد إعلان رحيله عن النادي.

الاندية الاقرب لضم الاعب بعد إعلان رحيله عن النادي

سوف نتعرف علي بعض الاندية الاقرب لضم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وهي كما يلي

باريس سان جيرمان

اعلنت ادارة النادي رغبتها القوية من اجل ضم النجم الدولي لصفوف الفريق.

ودعم الفريق بكل قوة من اجل الحصول علي جميع الالقاب.

وقدم النادي المشهور عنه انهو النادي الاكثر في العروض المالية عرض مالي ضخم من اجل التعاقد مع النجم الارجنتيني وتدعيم صفوف الفريق وينتظر النادي رد من وكيل اعمل الاعب ونادية السابقة.

واعلان نجم الفريق الحالي الاعب نيمار عن التنازل ليونيل ميسي عن الرقم المفضل لنجم الارجنتيني هو رقم 10.

نادي تشيلسي الانجليزي

اعلن نادي تشيلسي عن تقديم عرض من اجل التعاقد مع النجم الارجنتيني وتدعيم صفوف الفرق قبل كاس العالم للأندية رغبة في الحصول علي خدمات الاعب التي سوف تكون فارقة في التتويج بالبطولة.

نادي مانشستر ستي الانجليزي

اوضح ايضا النادي حامل لقب دوري الانجليزي الموسم الماضي عن رغبة النادي في التعاقد مع النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من اجل دعم الفريق بأقوى الصفقات خلال الفترة الاتية من اجل حصد جميع الالقاب وحصد دوري ابطال أوروبا.

الاندية التي يفضلها النجم الارجنتيني ليونيل ميسي

سوف تنعرف علي بعض الاندية التي يفضلها النجم الدولي ليونيل ميسي وهي كالاتي:-