موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من مشجعي النادي الاهلي عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري فهناك الملايين دائما يترقبون كافة مباريات الفريق. خاصة في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها الجميع في الدوري المصري خاصة مع اقتراب نهاية الدوري. ومازال لم يتحدد من الفائز والمنافسة مشتعلة للغاية. بعدما تعادل النادي الاهلي في مجموع النقاط مع نادي الزمالك وتصدر جدول الدوري الممتاز بفارق المواجهات المباشرة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا هي مباراة مرتقبة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. ولا تحتمل المباراة خسارة نقاط بالنسبة للمارد الأحمر الذي يصارع من أجل الحفاظ على الصدارة والفوز باللقب في النهاية. وذلك بعد اهدار العديد من النقاط التي كانت في المتناول ولكن بسبب الثقة الزائدة والتهاون من اللاعبين فقد الفريق هذة النقاط. وأصبح التنافس على اللقب اكثر شراسة وصراعا بين الأهلي والزمالك. الذي سيعود ايضا في نفس اليوم لملاقاة غزل المحلة الذي خسر امامه في الدور الأول من الدوري.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا القادمه

قبل انطلاق مباراة النادي الاهلي نعرض لكم ترتيب النادي الاهلي والذي يحتل المركز الأول في الدوري المصري. برصيد 61 نقطة فاز الأهلي في 18 مباراة وتعادل في 7. وخسر النادي الاهلي في الدوري هذا العام مباراتين فقط. بينما علي الجانب الاخر ياتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر من الدوري المصري برصيد 33 نقطة فاز في 7 مباريات. وتعادل في 12 مباراة وخسر في 8 مباريات.

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

سوف تقام مباراة النادي الاهلي المصري ضد سيراميكا كليوباترا اليوم السبت 7 أغسطس 2021. في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. وسوف تذاع المباراة مباشرة علي قناة اون تايم سبورت القناة الحاصلة علي حقوق اذاعة الدوري المصري. كما أن المعلق على مباراة النادي الاهلي اليوم هو المعلق المميز والمفضل لدى الكثير من جماهير النادي الأهلي هو محمد الكواليني. ومن الأخبار السارة لجماهير المارد الأحمر هو أن القائد محمد الشناوي حارس المرمى واللاعب المميز والمتألق أكرم توفيق عادوا إلى قائمة مباراة اليوم.