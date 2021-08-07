نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل ميسي عن برشلونة والفريق الأقرب لضم ميسي في المقال التالي
رحيل ميسي عن فريق برشلونة والفريق الأقرب له، في صدمة جديدة تلقي محبي وعشاق نادي برشلونة خبر رحيل ميسي عن الفريق بعد إعلان نادي برشلونة رسمياً من خلال مؤتمر صحفي بأن قائد الفريق ليونيل ميسي لن يتم تجديد عقده مع الفريق، ولن يستمر أكثر من ذلك مع الفريق الكتلوني بعد أن انتهي عقده خلال شهر يونيو الماضي، وأثار هذا الخبر حالة من الجدل الواسعة بين جميع المحبين للاعب الأرجنتيني في جميع دول العالم، من أجل معرفة الوجهة المستقبلية للاعب خلال المرحلة المقبلة بعد تلقي اللاعب الكثير من العروض الجديدة من كبري الفرق الأوربية في الدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي، حيث تتسابق جميع الأندية من أجل الحصول علي خدمات اللاعب خلال المرحلة القادمة من أجل الاستفادة من خبراته الكبيرة ومهاراته العالية، وسوف نوضح تفاصيل رحيل ميسي عن فريق برشلونة والفريق الأقرب له من أجل الانضمام إليه.
تفاصيل رحيل ميسي وعدم تجديد عقده مع برشلونة
أشارت بعض التقارير الرياضية في مدينة برشلونة، بعد أن قد أقترب ميسي من التوقيع للفريق خلال فترة قريبة، ظهرت بعض المؤشرات التي من خلالها لم يتم الاتفاق علي العقد الجديد، فقد أشار البعض بأن من أسباب عدم تجديد ميسي هو عدم رضاه عن تشكيلة الفريق وما يتم بخصوص المشروع الرياضي الجديد داخل النادي، بالإضافة الي عدم قدرة النادي المادية الغير متوفرة في الوقت الحالي من أجل تجديد التعاقد من اللاعب والحصول علي المقابل المالي الذي يرغب به اللاعب.
الفريق الأقرب الي ضم ميسي
هناك فريق هو الأقرب الي ضم ميسي وهو فريق مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي، وترجع أسباب تفضيل ميسي الي هذه الأسباب:
- وجود المدرب السابق له وهو بيب جوارديولا على رأس الإدارة الفنية للفريق، وهو المدرب الذي حقق معه ميسي الكثير من الألقاب وفاز معه بالسداسية التاريخية مع برشلونة.
- المدير التنفيذي لمانشستر سيتي وهو فيران سوريانو كان أحد الأفراد الذين شهدوا فترة تألق ميسي خلال عمله في برشلونة قبل ذهابه الي فريق مانشستر، بالإضافة الي أنه يمتلك علاقة جيدة بالساحر ميسي.
- قوة دوري البريميرليج هو أحد التحديات التي يسعى من خلالها يسعى ميسي الي الانضمام إليها، حيث يعتبر هذا الدوري هو أقوي دوري بالعالم.
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