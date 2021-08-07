نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يبدأ الدوري السعودي.. تعرف على موعد بداية الدوري وأبرز مباريات الفرق السعودية الفترة القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل البعض عن متى يبدأ الدوري السعودي وما هي المباريات المقبلة للفرق ومن الصاعدين والهابطين من الدوري السابق ليكتمل نصاب الفرق المشاركة كلها فنستعرض ذلك من خلال إلقاء الضوء على أجندة الاتحاد السعودي المختص بشئون كرة القدم.

متى يبدأ الدوري السعودي

انتهت النسخة الأخيرة من الدوري لعام 20120 بفوز نادي الهلال السعودي عن جدارة واستحقاق بعد منافسات صعبة وقوية جدا بين الفرق المنضمة لتبدأ نسخة أخرى لعام 2021 هذا وقد تم تنظيم المسابقة لتبدأ في 12 من أغسطس لهذا العام وبعد القرار الأخير من اللجان المنظمة للمسابقة قررت تقديم بطولة الدوري ليوم إضافي ليصبح 11 من أغسطس لعام 2021.

ما هي الفرق الصاعدة والهابطة للدوري السعودي للمحترفين 2022

لاستكمال الجدول الخاص بالدوري السعودي فقد تم انتقاء الثلاث فرق من القطاع (ب) إلي القطاع (أ) لدوري الكبار الذين يقع الاختيار كل عام عليهم وهذه الفرق هي: (الحزم- الفيحائي- الطائي) بينما جاءت الفرق الهابطة بشكل مفاجئ للجمهور والمشجعين وهم: (العين- الوحدة- القادسية).

جدول مباريات الدوري السعودي للجولة الأولى والثانية

يأتي جدول مواجهات الدوي المختص بالفرق الكبرى المشاركة بمواجهات نارية ما بين ال16 فريق مقسمة لجولات نتناول من بينها الجولات الأولى والثانية كالتالي:

مواجهات الجولة الأولى

يقابل (الفيحاء- الاتحاد) يوم الأربعاء 11 أغسطس .

يتقابل كلا من (أبها-الشباب) (الرائد-الفتح) (الحزم-التعاون) يوم الخميس 12أغسطس.

يتقابل كلا من (النصر-ضمك) (الأهلي-الفيصلي) يوم الجمعة 13 أغسطس.

يتقابل كلا من (الاتفاق-الباطن) (الهلال-الطائي) يوم السبت 14 أغسطس.

مواجهات الجولة الثانية

يقابل (الاتحاد-الرائد) يوم الاثنين 16 أغسطس.

يتقابل كلا من (الحزم-الأهلي) (الفيصلي-النصر) يوم الخميس 19 أغسطس.

يتقابل كلا من (الباطن-أبها) (ضمك-الطائي) (التعاون-الهلال) يوم الجمعة20 أغسطس.

يقابل (الفتح-الفيحاء) (الشباب-الاتفاق) يوم السبت21أغسطس.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2022

في النظام المتعلق ببطولة آسيا تبنى البطولة على تأهل 4 فرق من المملكة العربية السعودية ثلاثة يتم اختيارهم من الدوري العام وفريق واحد بطل الكأس ولو كان البطل هو نفسه بطل الدوري يتم اختيار الفريق الوصيف، والفرق التي تأهلت من العام الماضي عن الدوري السعودي كانت (الهلال-الشباب-الاتحاد) ثم انضم لهم بطل الكأس نادي الفيصلي بعدما هزم التعاون في البطولة ليلحق بركاب الفرق المنضمة للدفاع عن اللقب، وبهذا نكون قد أجبنا على التساؤل الأشهر متى يبدأ الدوري السعودي .