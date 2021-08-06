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مانشستر سيتي يعلن عن تعاقده مع غريليش

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع جاك غريليش قادماً من أستون فيلا. مانشستر سيتي يعلن عن تعاقده مع غريليشأعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع جاك غريليش قادماً من أستون فيلا. وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أن لاعب وسط منتخب إنكلترا وقع على عقد انضمامه للفريق لمدة ست سنوات ولم يكشف سيتي عن المقابل المالي لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 140 مليوناً. وبهذه الصفقة يصبح غريليش أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

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