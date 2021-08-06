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محمد سياف - ابو ظبي - رسمياً رحيل ميسي عن برشلونة، فوجئ مشجعي نادي برشلونة اليوم بخبر رحيل ميسي نجم الفريق حيث جاء في بيان صحفي عبر صفحة النادي الرسمية أن المفاوضات بين النادي وبين اللاعب لم تكلل بالنجاح وهذا على الرغم من اتفاق الطرفين على كل بنود العقد وكان من المقرر أن يكتب اليوم إلا أن ثمة مشكلات ظهرت حالت من توقيع العقد الجديد.

سبب رحيل ميسي عن برشلونة

أصبحت نهاية علاقة ميسي ببرشلونة حقيقة من اليوم ففي كل مرة ينتهي عقد ميسي مع برشلونة يزيد من تكهنات الرحيل ولكن في كل مرة تنتهي هذه التكهنات بتوقيع اللاعب، ولكن اليوم أصبحت هذه التكهنات حقيقة وأصبح اللاعب حرًا.

وسبب رحيل ميسي هو مثلما جاء في البيان أن العقد الجديد الذي اُتفق عليه يخالف لوائح الاتحاد الاسباني وعلى عكس الصدمة التي تلقاها المشجعين اليوم إلا أن الصحفي الشهير فابيو رومازو قال أن بعض من مسئولي برشلونة يعرفون أن العقد لن يتم ولم تكن مفاجأة لهم.

الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميسي

وبعد رحيل ميسي عن برشلونة بات اللاعب حرًا ويمكن لأي نادي التعاقد معه مجانًا، ومنذ فترةٍ طويلة يريد أكثر من نادي التعاقد مع ميسي إلاّ أن في كل مرة ينجح برشلونة في تجديد التعاقد معه، وأكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع ميسي هي باريس سان جيرمان الطامح في الحصول على دوري أبطال أوروبا، ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي حيث يريد مدربه جوارديولا أن يجتمع بلاعبه مرة أخرى بعد رحيل دام أكثر من 13 عام.