انت الان تتابع تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو ضد ليونيل ميسي في كأس خوان جامبر.. خمن من سيفوز؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت العديد من التقارير الإسبانية عن جاهزية نجم نادي يوفنتوس ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لمواجهة نادي برشلونة في بطولة خوان جامبر الودية يوم الأحد المقبل، وذلك في الظهور الأول من نوعه في هذا الموسم بمشاركة النجم الأرجنتيني ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

ونشرت الصحيفة الإسبانية موندو ديبورتيفو أن نجم اليوفنتوس ونجم البرتغال كريستيانو رونالدو يتدرب منذ الأربعاء الماضي تحت قيادة ماسيميليانو منذ الأربعاء الماضي، وسيشارك في المباراة لبضع دقائق.

ويعتمد يوفنتوس في هذه المباراة على الثنائي باولو ديبالا وألفارو موراتا، بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، ولكن باولو ديبالا لم يتدرب بسبب مشكلة عضلية جعلته لم يستطع المشاركة في التدريبات.

وفي جانب متصل قرر نادي يوفنتوس أن يؤمن خدمات اللاعب الدولي الإيطالي جورجيو كيليني قبل بداية المباراة، حيث تم تجديد عقده لعام 2023، وانضم للتدريبات اليوم كل من بيرنارديسكي ولينارود وبونوتشي وفريدريكو كييزا بعد الفوز بكأس أوروبا، بينما بدأ كل من كوادرادو و دانيلو وأليكس ساندرو مرحلة ما قبل الموسم، ومن الممكن السفر لبرشلونة والمشاركة في المباراة.

وسيكون مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عامل جذب كبير في كأس خوان جامبر، والتي سيكون بها أيضًا مباراة نسائية بين يوفنتوس وبرشلونة، وكان العقد الماضي قد شهد تنافس كبير بين ليونيل ميسي الذي حقق 6 ألقاب للكرة الذهبية، و كريستيانو رونالدو الذي حقق 5 القاب للكرة الذهبية قبل رحيل رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس.