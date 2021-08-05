فان غال يعود لتدريب المنتخب الهولندي

للمرة الثالثة في تاريخه، سيعود المدرب الهولندي "المثير للجدل" لويس فان غال لتدريب منتخب بلاده، بعد "نكسة" بطولة كأس أوروبا المنصرمة.



وأعلن الاتحاد المحلي، الأربعاء، عودة فان غال خلفا لفرانك دي بوير، الذي استقال من منصبه إثر خروج فريقه من دور الـ16 لكأس أوروبا الماضية على يد التشيك.

ولم يشرف فان غال على أي ناد أو منتخب، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في مايو 2016.

وسيتولى فان غال الملقب "بالزنبقة الفولاذية" نظرا لصرامته، مهمة الإشراف على منتخب بلاده للمرة الثالثة بعد الفترة من 2000 إلى 2002، حيث فشل في قيادته إلى كأس العالم في كوريا الجنوبية واليابان، ثم من 2012 إلى 2014 وساهم في قيادته إلى إحراز المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014.

وقال فان غال في بيان نشره الاتحاد الهولندي على موقعه الرسمي: "لطالما كانت الكرة الهولندية قريبة على قلبي، وأعتبر إشرافي على تدريب المنتخب فخرا كبيرا لي".

وأضاف: "ثمة وقت قليل يفصلنا عن المباريات المقبلة في التصفيات التي تعتبر حاسمة من أجل المشاركة في كأس العالم، وبالتالي فإن التركيز سيكون مباشرة على المقاربة وعلى اللاعبين، وقد تم التعاقد معي من أجل هذا الأمر".

وسبق لفان غال أن أشرف على تدريب أندية عريقة هي أياكس أمستردام الهولندي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، إلى جانب مانشستر يونايتد.

وكالات