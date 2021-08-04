انت الان تتابع تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. المباراة التي هزم فيها الأهلي ريال مدريد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مثل هذا اليوم الرابع من شهر أغسطس 2001، تمكن النادي الأهلي من الدخول إلى التاريخ، بعد أن استطاع أن يهزم أقوى أندية العالم نادي ريال مدريد، في المباراة الودية التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة، وذلك احتفالا بحصول الفريق الإسباني على لقب بطل القرن الأوروبي، وحصول النادي الأهلي على لقب بطل القرن الإفريقي.

ومثل مصر من النادي الأهلي كل من: عصام الحضري في حراسة المرمى، وأحمد أبو مسلم، وعلاء إبراهيم، ووائل جمعة، وسعيد عبد العزيز، وأشرف أمين، وشادي محمد، وحسام غالي، وهادي خشبة، ومحمد جودة، وخالد بيبو.

وكان تشكيل فريق ريال مدريد كالآتي: سيزار في حراسة المرمى، وزين الدين زيدان، وروبرتو كارلوس، وسافيو، وراؤول جونزاليس، وفرندو هيرو، وجيرمي، وروبرتو كارلوس، وكارانكا، وماكليلي، وفيجو، وهيليجيرا.

تمكن النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز من اللاعب النيجيري صنداي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، في الهجمة التي بدأت من خالد بيبو، وأعطى الكرة إلى حسام غالي، والذي قام بمراوغة الحارس سيزار حارس ريال مدريد، ثم مررها إلى اللاعب إبراهيم صنداي، والذي كان منضم للأهلي منذ فترة قصيرة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بـ 42 بطولة للدوري، و37 لقب كأس مصر، و16 لقب دوري منطقة القاهرة، و7 ألقاب بطولة السلطان حسين، و 10 ألقاب سوبر محلي، ونجح النادي الأهلي في الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية لمدة 3 أعوام متتالية 1984 و1985 و1986 وفي عام منفصل 1993.

وحقق الأهلي أيضًا الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الإفريقي 7 مرات عام 2002 و2006 و2007 و2013 و2014 و2021، وحقق لقب وحيد بكأس الأفروآسيوية عام 1998، ليصبح عدد الألقاب القارية 23 لقب.