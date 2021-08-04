انت الان تتابع تفاصيل خبر فرج عامر: حسام حسن يريد فريق بعينه والزمالك لم يتحرك بقوة حتي الآن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فجر المهندس فرج عامر مفاجأة جديدة بشأن اللاعب حسام حسن لاعب نادي سموحة والمعار إلي نادي الأهلي الليبي، حيث قال عامر عبر إذاعة 9090 علي الراديو”أن حسام حسن يريد فريق محدد يتمني الانتقال له وأن الصفقة إذا تمت ستكون مفاجأة كبيرة في الدوري المصري حيث سينتقل إلي نادي مصري كبير”.

وأضاف عامر أيضًا أن الأندية المصرية تتصارع لضم اللاعب، حيث أن اللعب يعد موهبة كبيرة في الدوري المصري ويمتلك العديد من العروض الخارجية وأن أمر انتقاله إلي نادي في الدوري المصري لم يحسم بعد، حيث أن اللاعب يتلقى عروض للاحتراف في الخليج وأوروبا.

اكمل الحديث بقول أن الأمر سيحسم بشكل كبير خلال يومين أو ثلاثة، وأكد انه لا يفرق بين الأهلي والزمالك في المفاوضات، مشيرًا إلي أن الزمالك لم يتحرك بقوة في الصفقة حتي الآن، مضيفًا أن حسام حسن لاعب كبير يتمني أي نادي أن يحصل علي خدماته.

وتطرق الحديث عن موقفه من مصطفي فتحي وناصر ماهر وقال “بالطبع أتمني بقاء مصطفي فتحي لأنه لاعب مميز ويقدم أداء متميز مع فريق سموحة، ونفس الأمر بالنسبة لناصر ماهر، ولكن القرار في النهاية في يد النادي الأهلي والزمالك”.