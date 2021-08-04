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محمد سياف - ابو ظبي - ميدالية جديدة لمصر في الأولمبياد حيث حصد النجم المصري محمد إبراهيم كيشو برونزية المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغرام متفوقًا على لاعب اللجنة الأولمبية الروسية بطل عالم 2018. وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى للعرب في المصارعة الرومانية في منافسات هذه البطولة حيث لم ينجح أي مصارع عربي في الحصول على ميدالية.

فكان المصارع المصري الآخر محمد متولي إبراهيم هو الأقرب في حصد ميدالية أخرى ولكنه خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والخامس ضمن منافسات وزن 87 كيلوغرام فحل في المركز الخامس، يذكر أن المصارعة الرومانية لا يوجد بها مركز رابع.

ميدالية جديدة لمصر يحققها نجم المصارعة محمد كيشو

استطاع النجم المصري محمد إبراهيم كيشو في حصد الميدالية البرونزية بعد التغلب في نصف النهائي على سيركوف بطل اللجنة الأولمبية الروسية والذي كان بطلاً للعالم في عام 2018.

وبهذا الميدالية ارتفع عدد الميداليات التي حصدتها مصر في هذه الدورة إلى 3 ميداليات جميعها برونزية، وبهذا يعتبر عدد جميع الميداليات التي حققتها مصر في الأولمبياد 35 ميدالية.

وأرجع النجم المصري محمد إبراهيم كيشو ذكريات فوز مصر بالميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا 2004 والتي فاز بها المصارع الشهير المعتزل كرم جابر، حيث احتفل كيشو مع مدربه على طريقة جابر الشهيرة.

مشوار كيشو في البطولة

لم يكن مشوار كيشو في البطولة الأولمبية سهلاً بالمرة فقد فاز بصعوبة على نجم كوريا الجنوبية في دور ثمن النهائي بنتيجة (7 -6) ثم انتصر على كارين نجم أرمينيا في دور ربع النهائي وخسر مباراة نصف النهائي في أخر الثواني بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتصار فكان منتصراً بنتيجة (6-0) ثم قلب المصارع الأوكراني بارسيف النتيجة لصالحه فأصبحت (7-6).