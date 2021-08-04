انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من أسينسيو بعد تسجيله هدف التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا أنه كان على قدر المسؤولية قائلًا “هذا الهدف يعني لي الكثير، كل الزملاء كانوا سعداء بي لأنهم يعلمون كم تحملت وكيف أعمل وخاصة أنه هدف التأهل لنهائي أولمبياد طوكيو”، وذلك في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الثلاثاء.

وتابع أسينسيو ” أنا لاعب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد وواجب علينا أن نتحمل مثل هذه الضغوط، وهناك من ينتقدوني ويتحدثون بشكل سيئ عني، وإن هذه الانتقادات واجب التعامل معها، ولكن هناك العديد من الانتقادات التي تتجاوز الحدود”

وأضاف أسينسيو “أعرف أنه لدي مسؤولية كبيرة، وكان هناك ضغط كبير، ولكن في النهاية كنت على قدر المسؤولية، وكل ما كنت أريد تحقيقه هو التأهل لنصف النهائي ومن ثم التأهل للنهائي وقد كان”

وكان ماركو أسينسيو قد أحرز هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 115 من عمر الشوط الإضافي الثاني، وبذلك يكون المنتخب الإسباني قد ضرب موعد ناري مع منتخب البرازيل في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم في النسخة الحالية من دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وسيواجه منتخب البرازيل الذي استطاع التغلب على منتخب المكسيك بضربات الترجيح نظيره الإسباني في نهائي أولمبياد طوكيو في الساعة الواحدة والنصف من ظهر السبت المقبل على ملعب يوكوهاما الدولي، والجدير بالذكر أن ماركو أسينسيو قد انتقل لنادي ريال مدريد في عام 2014 بصفقة بلغت قيمتها 3.5 مليون يورو، وهو الآن أحد أبرز لاعبي نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.