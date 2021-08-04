انت الان تتابع تفاصيل خبر قائمة الأهلي تشهد عودة نجم الفريق الغائب منذ عامين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستعد النادي الأهلي لملاقاة نادي وادي دجلة في اللقاء المؤجل من الجولة 22 في الساعة التاسعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، وقد شهدت قائمة النادي الأهلي عودة كريم نيدفيد اللاعب الغائب عن المباريات منذ أكثر عامين.

وقد استكمل الدوري العام مرة أخرى بعدما أقصي المنتخب الأولمبي بعد خسارته من منافسه البرازيلي من دور ربع النهائي لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وشهدت قائمة الأهلي ظهور صلاح محسن العائد بعد توديع منتخب مصر منافسات البطولة الأولمبية، ومحمد هاني العائد من الإيقاف، بينما غاب عن قائمة النادي الأهلي بدر بانون الذي شعر بنزلة برد أبعدته عن التدريبات وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق ومحمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر الذين شاركوا في البطولة الأولمبية، واكتفى بضم صلاح محسن فقط.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي واجه وادي دجلة في 17 مباراة سابقة فاز الأهلي في 12 مباراة منها وتعادل الفريقان في 4 مباريات وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، وسجل النادي الأهلي 21 هدفاً بينما اكتفى نادي وادي دجلة بتسجيل 6 أهداف.

وبهذه المباراة يصبح النادي الأهلي متساويًا مع نادي الزمالك في عدد المباريات بمجمل 27 مباراة لكل منهما.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي ووادي دجلة وترددها هو 11861 لقمر النايل سات ومعدل الترميز هو 27500، وتعتبر أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمنافسات الدوري العام.