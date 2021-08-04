المنتخب المصري يفوز على نظيره الألماني ويعبر إلى دور نصف النهائي

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محمد سياف - ابو ظبي - انتصر المنتخب المصري لكرة اليد على نظيره الألماني بنتيجة (31 – 25) الأهداف، وجاء هذا الانتصار ضمن منافسات دور الثمانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهذا بعدما حلت مصر ثانياً خلف المنتخب الدنماركي ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نتيجة مباراة مصر والمانيا لكرة اليد

واستطاع المنتخب المصري أن ينهي الشوط الأول متقدماً بإحرازه 16 هدف مقابل 12 للمنتخب الألماني، ثم أنهى الشوط الثاني

وبهذه النتيجة يصل المنتخب المصري إلى دور نصف النهائي لملاقاة المنتخب الفرنسي

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المنتخب المصري نظيره الألماني فقد تقابلا من قبل في 7 مواجهات بدأت في أولمبياد برشلونة 1992، وانتصر المنتخب المصري في مواجهتين فقط مقابل خمس انتصارات ألمانية، وبهذه النتيجة يصبح عدد مرات فوز المنتخب المصري ثلاث مرات، ويعد هذا الفوز هو الأول لأبناء الفراعنة منذ 26 عاماً.

نظرة عامة على مباراة مصر والمانيا كرة اليد

قدم المنتخب المصري مباراة رائعة ضد بطل عالم 2007 وبطل أوروبا في عام 2016، حيث حسم نتيجة المباراة قبل انتهاء الشوط الثاني بثلاث دقائق حيث وصل فارق الأهداف إلى 7 أهداف في الدقيقة 27 من عمر المباراة، وكان المنتخب المصري متقدماً في النتيجة منذ بداية المباراة ولم يتأخر مطلقاً.

أول منتخب عربي يصل إلى نصف نهائي الأولمبياد

انتهت مباراة مصر والمانيا لكرة اليد ضمن منافسات البطولة الأولمبية، حيث بهذا الانتصار أصبح المنتخب المصري هو أول فريق عربي يصل إلى نصف نهائي البطولة.