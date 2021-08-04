ريال مدريد يفقد توني كروس
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة توني كروس بالتهاب في عظمة العانة.
ولم يعلن الريال عن مدة غياب كروس، ولكنه على الأرجح سيغيب عن مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإسباني يوم 14 أغسطس أمام ديبورتيو ألافيس.
ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، قد يستمر غياب كروس عن الفريق حتى نهاية سبتمبر.
وكتب كروس على "إنستغرام" :بعد أشهر عديدة من المشاكل مع عظمة العانة أعتقد أنه حان الوقت للراحة والاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد، مضيفا أنه سيعود في أسرع وقت ممكن.
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