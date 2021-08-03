انت الان تتابع تفاصيل خبر أليو ديانج يطلب الموافقة علي إحترافه لجالاتا سراي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن مصدر من النادي الأهلي أن جالاتا سراي يجدد طلبه بضم لاعب النادي الأهلي أليو ديانج وارتفاع قيمة العرض إلي 5 مليون و 500 ألف دولار لمحاولة إقناع النادي الأهلي بترك اللاعب بعد أداءه المتميز في الدوري المصري حيث أصبح من أفضل لاعبين خط الوسط في إفريقيا كما أن عمر اللاعب 23 عاما ومازال يستطيع تقديم الكثير في كرة القدم وحصل علي العديد من العروض الأوروبية

المفاجأة ! قال مصدر مقرب من اللاعب أليو ديانج أنه يحاول إقناع النادي الأهلي بتخفيض الطلبات المادية من جالاتا سراي للموافقة علي احترافه، حيث يتمسك النادي الأهلي وبيتسو موسيماني بشدة ببقاء اللاعب وعدم رحيله إلا بعرض خيالي من أوروبا بعد تقديم اللاعب أداء ممتاز مع الأهلي ومنتخب مالي.

إحصائيات أليو ديانج مع الأهلي

لعب أليو ديانج مع النادي الأهلي في 40 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وحصل علي إندارين، حصل مع النادي الأهلي علي بطولة الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريفيا والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي. حيث حقق اللاعب البطولات في المدة القصيرة التي قضاها في النادي الأهلي واكتسب حب جماهير النادي الأهلي، كما أن النادي الأهلي يعتمد علي اللاعب بشكل كبير لحسم لقب الدوري المصري هذا العام بعد المنافسة الشرسة من نادي الزمالك، حيث أن الفارق بين الناديين 3 نقاط فقط.