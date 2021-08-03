انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد إنطلاق مباريات الدوري الإسباني لعام 2021-2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ستنطلق مباريات الدوري الإسباني قبل منتصف شهر أغسطس الحالي، ويشارك 20 فريق في الدوري الإسباني، في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد. هذا وقد أجريت القرعة في 30 يونيو الماضي، أسفرت عن بدء الموسم الجديد للغريمن ريال مدريد وبرشلونة اللعب خارج ملعبهما.

مباريات الجولة الأولي في الدوري الإسباني

وبالتحديد سيبدأ الدوري الإسباني 2021-2022 في يوم الجمعة 13 أغسطس، حيث ستبدأ سلسلة المباريات بين فريقي فالنسيا وخيتافي في ملعب ميستايا في الساعة التاسعة مساءً من الجمعة 13 أغسطس بتوقيت القاهرة.

وسيتم استكمال باقي المباريات يوم السبت 14 أغسطس بأربع مباريات، تجمع بين أوساسونا وإسبانيول في الساعة الخامسة مساءً، وبين فريقي ريال مايوركا وريال بيتيس، وبين فريقي ليفانتي وقادش، وتنطلق المباراتان في نفس التوقيت في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويختتم اليوم بلقاء ريال مدريد وألافيس على ملعب ألافيس في الساعة 10 مساءً.

وفي يوم الأحد 15 أغسطس سيتم إقامة 3 مباريات بين أتلتيكو مدريد وسيلتا فيجو في الساعة الخامسة والنصف مساءً، و مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الثامنة مساءً، ويُختتم اليوم بلقاء فريقي اشبيلية ورايو فاليكانو في الساعة العاشرة والربع مساءً.

طالع مباريات اليوم والنتائج أولاً بأول.

والجدير بالذكر أن قرعة الدوري الإسباني لموسم 2021-2022 قد أُقيمت في يوم 30 يونيو في قاعة لويس أراجونيس في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمشاركة 7 أطفال يرتدون قميص منتخب إسبانيا، وبدأ كل طفل يسحب الورق الذي يحتوي على أرقام، وتم تجميع الـ 7 أرقام في النهاية عشوائيًا، واختار الكومبيوتر من ضمن 100 ألف جدول الجدول الجديد.