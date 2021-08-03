جالاتا سراي يقدم عرضًا جديدًا لضم أليو ديانج

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محمد سياف - ابو ظبي - رفع نادي جالاتا سراي التركي عرضه المالي لضم لاعب النادي الأهلي أليو ديانج، هذا وبعدما رفض النادي الأهلي العرض المقدم من قبل والذي وصلت قيمته 4 ملايين يورو، ويأمل نادي جالاتا سراي في تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي وخاصةً بعد خسارة الفريق أمام فريق أيندوفهن الهولندي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا.

عرض مالي جيد من النادي التركي لضم أليو ديانج

ورفع النادي التركي عرضه من 4 ملايين يورو إلى 6 ملايين يورو، وهذا لإصرار فاتح تريم مدرب جالاتا سراي على ضم اللاعب المالي؛ وصرح مسبقًا أن تشكيلة الفريق تعاني على مستوى مراكز خط الوسط، وتتقابل رغبة المدرب مع رغبة اللاعب الذي يريد أن يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، وسبق له وأن رفض عرضًا مقدمًا من نادي العين الإماراتي على الرغم من المقابل المادي القوي الذي سوف يحصل عليه هناك.

النادي الأهلي لن يرضى إلا بتسعة ملايين يورو

هذا وقد أكد مصدر مسئول في النادي الأهلي أن إدارة النادي لا تريد أن تتخذ خطوة إيجابية بقبول هذا العرض وتأمل في الحصول على 9 ملايين يورو على أقل تقدير، وهذا لأن أليو ديانج يعتبر من الأعمدة الأساسية في تشكيلة النادي الأهلي التي يعتمد عليها المدرب الجنوب أفريقي وكان ضمن التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 وحل بديلًا في نهائي 2020.

وقد ضم النادي الأهلي أليو ديانج في عام 2019 قادماً من نادي مولودية الجزائر مقابل مليون ومائتي ألف يورو.

ويعتبر هذا ليس العرض الأول المقدم للاعب المالي حيث تلقى من قبل عروضاً من ناديي العين والجزيرة الإماراتيين، ولكن رفض اللاعب كلا العرضيين لرغبته في الانضمام لنادي أوربي، وتلقى أيضًا عرضًا من نادي سامبدوريا الإيطالي والذي قوبل بالرفض هو الآخر بسبب ضعف المقابل المالي.