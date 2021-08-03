انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد رغبته في الرحيل.. هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكدت العديد من التقارير الإسبانية أن كريستيانو رونالدو لديه الرغبة في الرحيل عن صفوف اليوفنتوس خلال فترة الإنتقالات القادمة، ولكن يبقى السؤال مطروح هل يعود رونالدو إلى فريقه المفضل ريال مدريد أم يعود إلى باريس سان جيرمان؟!

ومن هنا أكدت صحيفة دياريو إيه إس الإسبانية أن رونالدو يرغب في العودة إلى ريال مدريد أو الانتقال لباريس سان جيرمان، حيث في الموسم الأخير مع نادي يوفنتوس أكد نائب الرئيس أن رونالدو سيبقى إلى عام 2021- 2022، ولكن الصحف الإيطالية كان لها رأي آخر فقد أكدت رغبة رحيل رونالدو.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أنه بعد أن استبعد كريستيانو رونالدو نادي مانشستر يونايتد فخيار باريس سان جيرمان هو الأقرب، فإذا لم يتحمل نادي ريال مدريد التكاليف الباهظة لمبابي فسيرى أن رونالدو هو الحل البديل.

ولم يتوقع أحد أن يعود رونالدو للنادي الملكي، ولكن بعد قدوم كارلو أنشيلوتي تغير الوضع، لأن هناك علاقة قوية تربط المدرب بالنجم البرتغالي رونالدو صاحب الـ 36 عام.

والجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو سجل 36 هدف في 44 مباراة رسمية مع نادي يوفنتوس الموسم الماضي، واستطاع أن يحصل على لقب هداف الدوري الإيطالي في 33 مباراة بعد أن سجل 29 هدف، غير لقب الهداف ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، وكان رونالدو قد قضى 9 سنوات في نادي ريال مدريد، بعد أن انتقل إلى نادي يوفنتوس في 2018 بصفقة بلغت 117 مليون يورو.