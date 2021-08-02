انت الان تتابع تفاصيل خبر المنتخب الأمريكي يفوز على نظيره المكسيكي ويتوج بطلاً لكأس الكونكاكاف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منافسة بطولة الكونكاكاف بتتويج الولايات المتحدة الأمريكية حيث انتصرت على المكسيك بهدف نظيف سجله اللاعب الأمريكي ميلز روبنز من ضربة رأسية متقنة سكنت شباك الحارس المكسيكي أوشا. وبهذا التتويج يصبح عدد الكوؤس في خزينة الولايات المتحدة الأمريكية ثمانية كوؤس وبقي عدد عدد كؤوس المكسيك كما هو 11 كأس.

على الرغم من أن المكسيك سيطرت على المباراة في أغلب أوقاتها فكان استحواذها على الكرة بنسبة 64% في مقابل 32% فقط للولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت عن طريق ركلة حرة مباشرة رائعة أن تختطف هدف الفوز والذي جاء في الشوط الثاني الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

قطر تهدي الولايات المتحدة الأمريكية بطاقة التأهل إلى نهائي الكونكاكاف

هذا وقد انتصرت الولايات المتحدة الأمريكية على قطر التي شاركت كضيف في هذه البطولة في نصف النهائي، حيث سجل اللاعب الأمريكي غياسي زاردس هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعدما أضاع القطري حسن خالد ضربة جزاء في الدقيقة 62، وهذا وقد انتصرت المكسيك على كندا في مباراة درامية والتي انتهت بهدفين لهدف.

نظرة عامة على مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك

سيطرت المكسيك على أغلب أوقات المباراة، فسدد المكسيكيون 22 تسديدة في مقابل 13 فقط للأمريكان، ومرر المنتخب المكسيكي 725 تمريرة بدقة تمرير 82% بينما مرر المنتخب الأمريكي 440 تمريرة بدقة تمرير 68%، هذا وقد انتهي الشوطين الأساسين بالتعادل السلبي مما أدى إلى إضافة الشوطين الثالث والرابع.