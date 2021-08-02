انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق من أسينسيو قبل مواجهة اليابان في أولمبياد طوكيو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد مهاجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم ماركو أسينسيو قبل مباراة نصف النهائي أمام منتخب اليابان، أن الفريق أمام فرصة تاريخية ليحصل على تذكرة الذهاب لنهائي أولمبياد طوكيو، لأن هذه الفرصة لم تتكرر منذ 21 عام، عندما خسرت إسبانيا أمام منتخب الكاميرون بضربات الترجيح.

وأكد أسينسيو في مؤتمر صحفي أنه يشعر بحالة جيدة، ولقد تطور المنتخب على المستوى الفردي والجماعي منذ الوهلة الأولى، وأن المنتخب الإسباني أفضل من الناحية البدنية، وأفضل من أداء المباراة الودية، وأنهم يتطلعون إلى التتويج بالمسابقة.

وتابع المهاجم وتحدث عن غضبه عندما استبدله المدرب في الدقيقة 67 من مباراة الكوت ديفوار في ربع نهائي السبت السابق، والذي انتهى بتعادل الفريقين 2-2 قبل أن يعلن المنتخب الإسباني عن تفوقه بـ 5 أهداف مقابل هدفين في الوقت البدل ضائع.

وعن هذا كشف المهاجم أسينسيو “لقد كنت أعتقد أني بخير في هذه الفترة، كنت أشعر أن النصر قادم، وعندما اتخذ المدرب قرار باستبدال، كنت أعتقد أننا نتحسن تدريجيًا وأنا سعيد لتواجدي في المنتخب الإسباني وأتطلع إلى نصف النهائي.

و بشأن أولمبياد طوكيو أكد أسينسيو “بالتأكيد أستمتع على المستوى الإنساني، ولقد خضنا تجربة رائعة، ومن السهل ملاحظة ذلك، ولو كان الأمر عكس ذلك لم يكن في استطاعتنا تحمل كل ما تحملناه، نحن في المكان الذي نريده.

والجدير بالذكر أن منتخب أسينسيو تأهل إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو على حساب منتخب كوت ديفوار بـ 5 أهداف مقابل هدفين، بعد أن تعادل المنتخبين 2-2 وفي الوقت البدل ضائع، واستطاع المنتخب الإسباني من تحقيق الفوز بالخماسية.