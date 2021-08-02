هل ينجح ريال مدريد في حسم صفقة مبابي؟!

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محمد سياف - ابو ظبي - كشفت بعض التقارير الصحفية أن عن موعد بدء مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني التحرك نحو إنهاء صفقة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حيث يتمسك النادي الملكي بالنجم الفرنسي وذلك من أجل دعم هجوم النادي الملكي بهذا اللاعب، والذي سيساهم في عودة الفريق إلى منصات التتويج.

تفاصيل تفاوض ريال مدريد لضم مبابي

أشارت صحيفة ABC الإسبانية أن نادي ريال مدريد سيبدأ في التفاوض مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي يوم 20 أغسطس المقبل، حيث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد سيفعل كل ما بوسعه من أجل إتمام الصفقة، وانتقال اللاعب من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد.

وكان النجم كيليان مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي الصيف المقبل، وقد رفض تجديد العقد من أجل أن ينتقل إلى ريال مدريد، وفي حالة الاستمرار داخل باريس سان جيرمان دون تجديد عقده سيرحل اللاعب مجانًا الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن اللاعب كيليان مبابى لعب أول مباراة في الدوري الفرنسي في عام 2015 وكان عمره 16 عام، وفاز بلقب الدوري الفرنسي وحاز على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، حينها وقد بدأت قصته مع نادي باريس سان جيرمان أن وقع عقد الإعارة فقط، ثم أصبح العقد دائم في عام 2018 في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

ولعب مبابي أول مباراة دولية له مع منتخب فرنسا في عام 2017 وكان يمثل حينها الفئة تحت 17 و 19 سنة، سجل هدف حينها أمام بيرو وبذلك أصبح أصغر لاعب فرنسي يسجل هدف في كأس العالم وهو عمره 19 عام، وثاني مراهق يسجل في نهائي كأس العالم.